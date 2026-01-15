UA¡¢30¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNEWME¡Ù¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¡¡ºäËÜÎ¶°ì¤Ë¤è¤ëÄó¶¡¶Ê¤äÄ¹ÃË Â¼¾åÆúÏº»²²Ã³Ú¶Ê¤â
¡¡UA¤¬¡¢2·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë30¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNEWME¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛUA¡¢2·î18Æü¥ê¥êー¥¹¤Î30¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNEWME¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡Ë
¡¡Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯ÇÛ¿®¤Î¡ÖHappy¡×¤Î¤Û¤«¡¢2023Ç¯¤ËÀÂµî¤·¤¿ºäËÜÎ¶°ì¤¬UA¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖTwilight Before Sunrise¡×¤ä¡¢Æ£¸¶¤µ¤¯¤é»²²Ã¤Î¡Ö¤Þ¤ï¤ë¤ß¤é¤¤ feat. Æ£¸¶¤µ¤¯¤é¡×¡¢MFS¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÖWAKEUP feat. MFS¡×¤â¼ýÏ¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢UA¤ÎÄ¹ÃË Â¼¾åÆúÏº¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÖZOMBIE feat. Â¼¾åÆúÏº¡×¤â´Þ¤áÁ´11¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖTwilight Before Sunrise¡×¤Ï¡¢¿À»³¤Þ¤ë¤´¤È¹âÀì¤Î¹»²Î¡ÖKAMIYAMA¡×¤ò¶¦Æ±À©ºî¤¹¤ë°ÊÁ°¤ËºäËÜ¤¬UA¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£2022Ç¯¡¢UA¤¬ºäËÜ¤Î¸Å´õµÇ°¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î²»³Ú¤Ë¿¨¤ìÄ¾¤·¤¿UA¤¬Ä¾ÀÜ³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò°ÍÍê¡£ºäËÜ¤¬ºÇÈÕÇ¯¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿µ®½Å¤Ê1¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤ÆÆ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー Ìð¸åÄ¾µ¬¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー ¼éËÜ¾¡±Ñ¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ¶â»Ò±Ñ¤¬¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò²Ã¤¨¡¢±ôÉ®²è¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡£3¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î´¶À¤ÈUA¤Î¸ÄÀ¤¬¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤·¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë