£Ó£É¤¬ÂçÉýÂ³¿¡¢£²£¶Ç¯£²·î´üÍø±×Í½ÁÛµÚ¤ÓÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿<3826.T>¤¬ÂçÉýÂ³¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£´Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë£²£¶Ç¯£²·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£´²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤«¤é£µ²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ£¹£±¡¥£µ¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò£²²¯£µ£µ£°£°Ëü±ß¤«¤é£³²¯£¶£µ£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£³£·¡¥£´¡ó¸º¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£¹±ß¤«¤é£±£±±ß¡ÊÁ°´ü£±£°±ß¡Ë¤Ø°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çÎÏ¤Î£Å£Ò£Ð»ö¶È¤¬¡¢£Ä£Ø¿ä¿Ê¤ä¼«Æ°²½¤Î¶¯¤¤¥Ëー¥º¤ò¼õ¤±¤Æ¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Çä¾å¹â¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î£µ£µ²¯±ß¡ÊÆ±£±£µ¡¥£³¡óÁý¡Ë¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÈñÍÑºï¸º¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÁÕ¸ù¤·Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿£Â£é£ú£Ó£á£á£Ó¤¬£²£µÇ¯£¶·î¤ËÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤»ý¤ÁÊ¬ÈæÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤¿¤¿¤á¡¢»ý¤ÁÊ¬ÊÑÆ°Íø±×¤òÆÃÊÌÍø±×¤Ë·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£³～£±£±·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£´£±²¯£´£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£¹¡¥£±¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£´²¯£¶£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²¡¥£³ÇÜ¡Ë¡¢½ãÍø±×£³²¯£´£±£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£¹£·¡¥£°¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¼çÎÏ¤Î£Å£Ò£Ð»ö¶È¤¬¡¢£Ä£Ø¿ä¿Ê¤ä¼«Æ°²½¤Î¶¯¤¤¥Ëー¥º¤ò¼õ¤±¤Æ¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Çä¾å¹â¤Ï½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î£µ£µ²¯±ß¡ÊÆ±£±£µ¡¥£³¡óÁý¡Ë¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÈñÍÑºï¸º¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÁÕ¸ù¤·Íø±×¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿£Â£é£ú£Ó£á£á£Ó¤¬£²£µÇ¯£¶·î¤ËÂè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤»ý¤ÁÊ¬ÈæÎ¨¤¬Äã²¼¤·¤¿¤¿¤á¡¢»ý¤ÁÊ¬ÊÑÆ°Íø±×¤òÆÃÊÌÍø±×¤Ë·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè£³»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê£³～£±£±·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£´£±²¯£´£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£±£¹¡¥£±¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£´²¯£¶£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£²¡¥£³ÇÜ¡Ë¡¢½ãÍø±×£³²¯£´£±£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£¹£·¡¥£°¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS