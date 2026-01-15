NOISEMAKER¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ØKITAKAZE ROCK FES. 2026¡Ù¤ËDragon Ash¡¢MONOEYES¤é¡¡Æü³ä¤ê¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¡¡NOISEMAKER¤Î¼çºÅ¤Ç4·î25Æü¡¢26Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êZepp Sapporo¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØNOISEMAKER presents KITAKAZE ROCK FES. 2026¡Ù¤Î¡¢½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÀÆ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢Dragon Ash¡¢04 Limited Sazabys¡¢MONOEYES¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢HIKAGE¡¢CVLTE¡¢Crystal Lake¡¢Nothing¡Çs Carved in Stone¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤ÆÆ±¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÆü³ä¤ê¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë