¥¹¥È¥Ã¥¯¿©ºà¤ò¤«¤ï¤¤¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª¡Ö»°³Ñ½Õ´¬¤¡×¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤ª¤Ä¤Þ¤ßÉ÷¥ì¥·¥Ô2ÉÊ
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¥¹¥È¥Ã¥¯¿©ºà¤Ç¤ª¼ê·Ú¡ª¿©¤Ù±þ¤¨¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ý¡Ö¥Ä¥Ê¤È¤¦¤º¤éÍñ¤Î¥Á¡¼¥º½Õ´¬¤¡×
Èé¤ò»°³Ñ·Á¤ËÊñ¤à¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î½Õ´¬¤¤¬¤°¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤Ä¤Þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡ª¥Ñ¥ê¥Ã¤È·Ú¤¤¿©´¶¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î³Ú¤·¤µ¤Ç¿©Âî¤â²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦1ÉÊ¤Û¤·¤¤¤È¤¤ä¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¤âÂç³èÌö¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
¢£»°³Ñ½Õ´¬¤¤ÎÊñ¤ßÊý
1¡¥½Õ´¬¤¤ÎÈé(È¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î)¤ò½ÄÄ¹¤ËÃÖ¤¡¢Èé¤Î²¼È¾Ê¬¤ÎÃæ±û¤Ë¶ñºà¤ò¤Î¤»¤ë¡£ ¼êÁ°°Ê³°¤Î 3 ÊÕ¤Ë¤Î¤ê¤ò¤Ì¤ë¡£¶ñºà¤¬¤Ï¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼êÁ°¤ÎÊÕ¤òº¸¤ÎÊÕ¤Ë½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÀÞ¤ê¡¢½Å¤Ê¤Ã¤¿ÊÕ¤É¤¦¤·¤ò»Ø¤Ç²¡¤µ¤¨¤ÆÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¡£
2¡¥±üÂ¦¤ËÀÞ¤ê¾ö¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë»°³Ñ·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀÞ¤ê¡¢½Å¤Ê¤Ã¤¿ÊÕ¤É¤¦¤·¤ò»Ø¤Ç²¡¤µ¤¨¤ÆÌ©Ãå¤µ¤»¤ë¡£
¢£¥Ä¥Ê¤È¤¦¤º¤éÍñ¤Î¥Á¡¼¥º½Õ´¬¤
¥¹¥È¥Ã¥¯¿©ºà¥È¥ê¥ª¤Ç¥Ñ¥Ñ¤Ã¤Èºî¤ì¤ë¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¥Ä¥Ê´Ì¡Ä¾®1´Ì¡ÊÌó70g¡Ë
¤¦¤º¤é¤ÎÍñ(¿å¼Ñ)¡Ä6¸Ä¡Ê²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡Ë
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡Ä20g
½Õ´¬¤¤ÎÈé¡Ä3Ëç¡ÊÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡Ë
¢£¤Î¤ê¡Êº®¤¼¤ë¡Ë
¡¡¾®ÇþÊ´¡¢¿å¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
±ö¡¡¤³¤·¤ç¤¦¡¡ÍÈ¤²Ìý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¥Ä¥Ê¤Ï´Ì½Á¤ò¤¤Ã¤Æ¤Û¤°¤·¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤òº®¤¼¤ë¡£
2¡¥¡Ö»°³Ñ½Õ´¬¤¤ÎÊñ¤ßÊý¡×¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¡¢½Õ´¬¤¤ÎÈé1ÀÚ¤ì¤Ë1¤Î1/6ÎÌ¡¢¤¦¤º¤é¤ÎÍñ2ÀÚ¤ì¡¢¥Á¡¼¥º1/6ÎÌ¤ò½ç¤Ë½Å¤Í¡¢·×6¸Äºî¤ë¡£
3¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò1cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÃí¤¤¤ÇÌó150¡ëC¤ËÇ®¤¹¤ë¡£2¤òÆþ¤ì¡¢ÅÓÃæ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó4Ê¬¤³¤ó¤¬¤ê¤ÈÍÈ¤²¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬334kcal¡¿±öÊ¬1.0g¡Ë
¢£¥¿¥é¥â½Õ´¬¤
¤·¤Ã¤È¤ê¥¿¥é¥â¡õ¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Î½Õ´¬¤¤ÎÈé¤¬ÀäÌ¯
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ä1¸Ä¡ÊÌó150g¡Ë
½Õ´¬¤¤ÎÈé¡Ä3Ëç¡ÊÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡Ë
¢£A
¡¡¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¡±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡Ä³Æ¾¯¡¹
¢£¤Î¤ê¡Êº®¤¼¤ë¡Ë
¡¡¾®ÇþÊ´¡¢¿å¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¢£B
¡¡¤¿¤é¤³¤Î¤Û¤°¤·¿È¡Ä25g
¡¡¥Ñ¥»¥ê¤ÎÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡ÄÂç¤µ¤¸2
ÍÈ¤²Ìý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÏÀö¤¤¡¢Èé¤Ä¤¤Î¤Þ¤Þ¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¡¢600W¤Ç3Ê¬¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë600W¤Ç2Ê¬¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¡£
2¡¥Ç®¤¤¤¦¤Á¤ËÈé¤ò¤à¤¡Ê¤ä¤±¤É¤ËÃí°Õ¡Ë¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÄÙ¤¹¡£A¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢ÁÆÇ®¤ò¤È¤Ã¤ÆB¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
3¡¥¡Ö»°³Ñ½Õ´¬¤¤ÎÊñ¤ßÊý¡×¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¡¢½Õ´¬¤¤ÎÈé1ÀÚ¤ì¤Ë ¤Î1/6ÎÌ¤ò¤Î¤»¡¢·×6¸Äºî¤ë¡£
4¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍÈ¤²Ìý¤ò1cm¿¼¤µ¤Þ¤ÇÃí¤¤¤ÇÌó150¡ëC¤ËÇ®¤¹¤ë¡£3¤òÆþ¤ì¡¢ÅÓÃæ¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó4Ê¬¤³¤ó¤¬¤ê¤ÈÍÈ¤²¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬330kcal¡¿±öÊ¬1.3g¡Ë
¢¨ÍÈ¤²Ìý¤Î²¹ÅÙ150¡ëC¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢¤Ì¤é¤·¤Æ¤«¤é¿¡¤¤¤¿ºÚÈ¤¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢È¤Àè¤«¤éÀÅ¤«¤ËºÙ¤«¤¤Ë¢¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é 0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²Ã Ç®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
»°³Ñ¤ËÊñ¤á¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î½Õ´¬¤¤¬ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë°ìÉÊ¤Ë¡£¤ªÊÛÅö¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤À¤«¤é¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¶ñºà¼¡Âè¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¼«ºß¡£¤¤¤Ä¤â¤Î½Õ´¬¤¤ò¡È¤«¤ï¤¤¤¯¡¦¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¡¦¼ê·Ú¤Ë¡É³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿·¤·¤¤ÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé ¿ÍÈþ¡¡»£±Æ¡¿ËÅÄÊþ»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿º´¡¹ÌÚ¥«¥Ê¥³¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿singt
Ê¸¡áÈ«»³ËãÈþ