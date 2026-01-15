¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¡×ºòÇ¯ÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î25ºÐFW¡¢Ì¾Ìç²ÃÆþ¤âÌ¤¤ÀÌµÆÀÅÀ¤Ç¸µ¥Þ¥óUÀï»Î¤¬¶ì¸À¡¡¥¯¥é¥Ö¤ÎÊä¶¯ºö¤òµêÃÆ¡Ö¤¿¤ÀÃ¯¤«¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËº¤ì¤í¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï£±Ç¯Á°¡¢¸Å¶¶µü¸è¤ò¥ì¥ó¥Ì¤ËÇäµÑ¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ç¥¨¡¼¥¹¤òÊü½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂåÌò¤È¤Ê¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Á°ÅÄÂçÁ³¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¸Å¶¶¤Î·ê¤òËä¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏCF¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿25ºÐ¤Î»³ÅÄ¿·¤âÌ¤¤À¤ËÌµÆÀÅÀ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£Åß¤â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÊä¶¯¤¬É¬¿Ü¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¥ì¥ó¥Ì¤äºò²Æ°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤º¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¸Å¶¶¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹²ÄÇ½À¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢Áª¼ê¼«¿È¤â¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ÇÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢Éüµ¢¤ÏÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Å¶¶¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ëFW¤ò¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É½Ð¿È¤Î¸µ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ï¡¢¡ØScottish Football Social Club¡Ù¤Ç¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥¥ç¥¦¥´¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¦¤ï¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²Ð¤Î¤Ê¤¤½ê¤Ë±ì¤ÏÎ©¤¿¤Ì¤À¤è¡£¤¿¤À¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Û¤«¤Ë¤¦¤ï¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤«¤é¥¦¥µ¥®¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ò´ê¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×
¡Ö¤¿¤ÀÃ¯¤«¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËº¤ì¤í¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹Áª¼ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥·¥ó¡¦¥ä¥Þ¥À¤ß¤¿¤¤¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÆ±¤¸¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Êä¶¯ÉôÌç¤È¼óÇ¾¿Ø¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÉÔËþ¤Î²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°¤Ð¤«¤ê¤À¡×
¡¡¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ï¡Ö¤³¤³£´¤«·î¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¼¹ï¤Ë·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤Ï¥¼¥í¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ã¯¤¬·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤À¤è¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÆ°¤¤Î¤Ê¤µ¤«¤é¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬ËÜÅö¤ËÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¼±¼Ô¤ÎÉÔËþ¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£67 HAIL HAIL¤Ï¡¢¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Î¼óÇ¾¿Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë²æËý¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸Â³¦¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤âº£¤ÎÅ¸Ë¾¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢½¤ÉüÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Û¤É¤ËÊø²õ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¼þ°Ï¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤¬ºÇ¶¯¤À¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤ÎÄïÊ¬¤Ë´°¾¡¡ª¡È10¡Ý£°¡É¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤ÎÆüËÜ¤Ë´Ú¹ñ¶ÃØ³¡ª¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤â£¶¡Ý£°¤Ç¾¡¤Ä¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä²æ¡¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡Åö»þ¤Ï¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Á°ÅÄÂçÁ³¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¸Å¶¶¤Î·ê¤òËä¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏCF¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿25ºÐ¤Î»³ÅÄ¿·¤âÌ¤¤À¤ËÌµÆÀÅÀ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£Åß¤â¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÊä¶¯¤¬É¬¿Ü¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Å¶¶¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ëFW¤ò¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É½Ð¿È¤Î¸µ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ï¡¢¡ØScottish Football Social Club¡Ù¤Ç¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥¥ç¥¦¥´¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¦¤ï¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²Ð¤Î¤Ê¤¤½ê¤Ë±ì¤ÏÎ©¤¿¤Ì¤À¤è¡£¤¿¤À¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Û¤«¤Ë¤¦¤ï¤µ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤«¤é¥¦¥µ¥®¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ò´ê¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×
¡Ö¤¿¤ÀÃ¯¤«¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËº¤ì¤í¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹Áª¼ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥·¥ó¡¦¥ä¥Þ¥À¤ß¤¿¤¤¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÆ±¤¸¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Êä¶¯ÉôÌç¤È¼óÇ¾¿Ø¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÉÔËþ¤Î²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°¤Ð¤«¤ê¤À¡×
¡¡¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤Ï¡Ö¤³¤³£´¤«·î¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¼¹ï¤Ë·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ¸»ú¤É¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤Ï¥¼¥í¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ã¯¤¬·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤À¤è¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÆ°¤¤Î¤Ê¤µ¤«¤é¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬ËÜÅö¤ËÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¼±¼Ô¤ÎÉÔËþ¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£67 HAIL HAIL¤Ï¡¢¡Ö¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Î¼óÇ¾¿Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë²æËý¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸Â³¦¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤âº£¤ÎÅ¸Ë¾¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢½¤ÉüÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Û¤É¤ËÊø²õ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¼þ°Ï¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÆüËÜ¤¬ºÇ¶¯¤À¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤ÎÄïÊ¬¤Ë´°¾¡¡ª¡È10¡Ý£°¡É¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤ÎÆüËÜ¤Ë´Ú¹ñ¶ÃØ³¡ª¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤â£¶¡Ý£°¤Ç¾¡¤Ä¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä²æ¡¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û