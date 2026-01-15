Ê¿ÌîÈþ±§¡¢ÂæÏÑÁª¼ê¤È¤Î¹ñºÝÂç²ñ½é¿Ø¤ËÎ×¤à¡¡2²óÀï¤Ç¡È¸µ¥Áー¥à¥á¥¤¥È¡É¤ÎÆñÅ¨¤È·ãÆÍ¤Ø¡¡Ãæ¹ñÄ¶µé¥êー¥°Í¥¾¡¤Î25ºÐ¤ËÃíÌÜ¡ÚWTT¥¹¥¿ー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Àー¡¦¥Éー¥Ï¡Û
Âîµå¤Î¡ÖWTT¥¹¥¿ー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Àー¡¦¥Éー¥Ï2026¡×¤Ï¡¢15Æü¤«¤éËÜÀï¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£ÆüËÜÁª¼ê¤â¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÁª¼ê¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¿ÌîÈþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¡£15Æü¤Ë1²óÀï¤ò·Þ¤¨¤ëÊ¿Ìî¤Î¡¢2026Ç¯¹ñºÝÂç²ñ½éÀï¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ä¾¶á¤ÎWTT¤Ç¤ÏÆüËÜÁª¼ê¤ËÇÔÀï
Ê¿Ìî¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤³¦Âîµå¡Ê¸Ä¿ÍÀï¡Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤ÇÇÔÂà¸å¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÀ©¸Â¡£WTT¥·¥êー¥º¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¹Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ãæ¹ñÄ¶µé¥êー¥°¤Ø¤ÎÄ©Àï¤äÆüËÜ¤ÎT¥êー¥°¤òÃæ¿´¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¿¡£
Ä¾¶á¤ÎWTT¥·¥êー¥º½Ð¾ìÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢2025Ç¯10·î¤Î¡ÖWTT¥¹¥¿ー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Àー¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢3²óÀï¤ÇÍ¥¾¡¼Ô¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ë¥Õ¥ë¥²ー¥à¤ÎËö¤ËÇÔÀï¡£11·î¤Î¡ÖWTT¥¹¥¿ー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Àー¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤Ç¤â3²óÀï¤ÇÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ë2－3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Éー¥ÏÂç²ñ¤Ï¡¢2026Ç¯½é¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìó2¥«·î¤Ö¤ê¤ÎWTT¥·¥êー¥º»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£15Æü¤Î1²óÀï¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°55°Ì¤ÎÍÕ°Ë×÷¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤È½éÂÐÀï¤¹¤ë¡£¸½ºß¤ÎÊ¿Ìî¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï62°Ì¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ï»²²ÃÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¯¡£Ãæ¹ñÄ¶µé¥êー¥°¡¦¿¼圳Âç³Ø¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢25ºÐ¤¬·Þ¤¨¤ë2026Ç¯½é¿Ø¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢½éÀï¤òÆÍÇË¤¹¤ì¤Ð¡¢2²óÀï¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°16°Ì¤Ç¡¢T¥êー¥°¡¦ÆüËÜÀ¸Ì¿¥ì¥Ã¥É¥¨¥ë¥Õ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¼ë芊Û§¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¤Ç¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿¸µ¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ½é¤ÎÆñ´Ø¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
2026Ç¯ºÇ½é¤Î¹ñºÝÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Éー¥Ï¤Ç¡¢Ê¿Ìî¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£Ãæ¹ñÄ¶µé¥êー¥°¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤âÉð´ï¤Ë¡¢25ºÐ¤¬ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤à¡£