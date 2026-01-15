¡Ú¥«¥Ö¥¹¡ÛMLBµÏ¿»ý¤Ä»°ÎÝ¼ê¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤È5Ç¯·ÀÌó¡¡9Ç¯Ï¢Â³PS¿Ê½Ð¤¦¤Á2ÅÙ¤ÎWSÀ©ÇÆ¡¡ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨.273¤òµÏ¿
¡Ú¥«¥Ö¥¹¡ÛMLBµÏ¿»ý¤Ä»°ÎÝ¼ê¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤È5Ç¯·ÀÌó¡¡9Ç¯Ï¢Â³PS¿Ê½Ð¤¦¤Á2ÅÙ¤ÎWSÀ©ÇÆ¡¡ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨.273¤òµÏ¿
MLB¡¦¥«¥Ö¥¹¤¬14Æü¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÁª¼ê¤È5Ç¯·ÀÌó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÁª¼ê¤Ï2016Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢ºòµ¨¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢114»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢18ËÜÎÝÂÇ¡¢62ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.273¤òµÏ¿¡£
±¦ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÁª¼ê¤Ï¡¢3ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼(2018-19Ç¯¡¢2025Ç¯)¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ(2019Ç¯)¤È¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ(2024Ç¯)¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ç²á¤´¤·¤¿2017Ç¯¤È2022Ç¯¤Ë2ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2017Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç9Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ»»102»î¹ç¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢91°ÂÂÇ¡¢19ËÜÎÝÂÇ¡¢55ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ¿¤Î»°ÎÝ¼êµÏ¿¤Ç¤¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î6ËÜÎÝÂÇ¤È19ÂÇÅÀ¤â»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏMLBµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£