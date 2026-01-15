Cocomi¡õKoki,¡Ö»ÐËå»¶Êâ¡×¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¿È¤Ë¤Ä¤±¡È¤ª½Ð¤«¤±¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ&¹©Æ£ÀÅ¹áÉ×ºÊ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ëå¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎKoki,¡Ê22¡Ë¤È¤Î»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»ÐËå»¶Êâ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿Cocomi¡õKoki,¤Î¡È¤ª½Ð¤«¤±¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö»ÐËå»¶Êâ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Koki,¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«»£¤ê¼Ì¿¿¡¢°¦¸¤¤òÊú¤¤¤¿»Ñ¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¥ë¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¡×¤È°¦¸¤¤Î¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Cocomi¤Ï¡Ö¥×¥é¥À¡×¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡¢Koki,¤Ï¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢»ÐËå¤ÇÃçÎÉ¤¯¤ª½Ð¤«¤±¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»ÐËå»¶Êâ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿Cocomi¡õKoki,¤Î¡È¤ª½Ð¤«¤±¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö»ÐËå»¶Êâ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Koki,¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«»£¤ê¼Ì¿¿¡¢°¦¸¤¤òÊú¤¤¤¿»Ñ¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¾åÌÜ¸¯¤¤²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¥ë¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¡×¤È°¦¸¤¤Î¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Cocomi¤Ï¡Ö¥×¥é¥À¡×¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡¢Koki,¤Ï¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢»ÐËå¤ÇÃçÎÉ¤¯¤ª½Ð¤«¤±¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£