¡ÖÇ°´ê¤ÎÏÂÉþ»Ñ¥ß¥¥ß¥Ë¤Ë²ñ¤¨¤ÆÂçËþÂ¡ª¡ª¡ª¡×¿Íµ¤£×£Å¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¡Ö£²£°£²£¶¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼½é¤á¡×Êó¹ð¡¡¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ë£Ó£Î£Ó¡ÖÈþ¿Í♡¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¹û¤ì¤½¤¦¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼£×£Å¥ê¡¼¥°¡¦Æü¥Æ¥ìÅìµþ£Ö¤Î±ö±ÛÍ®Êâ¤¬£±£´Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£²£°£²£¶¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼½é¤á¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¡¢¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æº£Ç¯¼«¿È½é¤á¤Æ¤ÎÌ´¤Î¹ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï£±Æü¤«¤é£±£²Æü¤Þ¤Ç¤ªÀµ·î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÇ°´ê¤ÎÏÂÉþ»Ñ¥ß¥¥ß¥Ë¤Ë²ñ¤¨¤ÆÂçËþÂ¡ª¡ª¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥Á¤â¸«¤ì¤ÆÂçÂçÂçËþÂ¡¡¸áÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¥Û¡¼¥ì¥¹¤Ë¤â²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·Ç¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎºÅ¤·¤äÌç¾¾¤Ê¤É¤ÎÁõ¾þ¤ò´®Ç½¡£¡Öº£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡±ö±Û¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤±ÉÍÜ¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµ¤¹¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅê¹Æ¡£·ã¤·¤¤¥ê¡¼¥°Àï¤Î¹ç´Ö¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¹â¡Á²á¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤â¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É·Ø¤Ç¤Æ¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¥«¥Ê¡©¡×¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¥Ñ¥ï¡¼²óÉü¤·¤Æ£²£°£²£¶¤âÍê¤ß¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤Ê±ö±Û¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¿Í♡¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¹û¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£