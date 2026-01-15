¡Ú´ÚÎ®¡ÛILLIT¡ÖDo the Dance¡×£±²¯ºÆÀ¸ÆÍÇË¡¡Spotify¤Ç£µ¶ÊÌÜµÏ¿
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àSpotify¤Ç¤Î¡Ö1²¯¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¶Ê¡×¤òÄÌ»»5¶Ê¤ËÁý¤ä¤·¤¿¡£
Spotify¤Ï14Æü¡ÖILLIT¤Î3ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øbomb¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØDo the Dance¡Ù¤¬12Æü´ð½à¤Ç¡¢ÎßÀÑ1²¯5Ëü2601²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÄÌ¿®¼Ò¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹1¤Ï14Æü¡ÖºòÇ¯6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤Î¤È¤¤á¤¤È½é¡¹¤·¤µ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¶Ê¡£¡Ø¥¯¥ó¥·¥ë¥Ë¥ã¥ª¡¼¥ó¡Ù¡Ø¥É¥¥¥à¥Á¥Ë¥ã¥ª¡¼¥ó¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÆÈÆÃ¤Ê²Î»ì¤ÈÇ¤Î¿È¤Ö¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¡¢¼ã¤¤Ç¯Âå¤òÃæ¿´¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
ILLIT¤¬º£¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿²Î¤ÎSpotify¹ç»»ÎßÀÑ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°²ó¿ô¤Ï¡¢23²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡ÖMagnetic¡×¤Ï¡¢K¡ÝPOP¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇÃ»´ü´Ö¡ÊÌó1Ç¯7¥«·î¡Ë¤Ë7²¯²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡ÖLucky Girl Syndrome¡×¡ÖCherish¡ÊMy Love¡Ë¡×¡ÖTick¡ÝTack¡×¤¬¡¢1²¯°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤òµÏ¿¤·¤¿¡£