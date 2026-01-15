¥æ¥Ë¥¯¥í¡¢½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯µÇ°¤Î¥Þ¥ó¥¬UT¤¬ÅÐ¾ì! - Âè°ìÃÆ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¡¦¥ä¥ó¥¸¥ã¥ó¡¦SQ.¤Î11ºîÉÊ
¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT ½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£½¸±Ñ¼Ò¤ÎÎòÂåºîÉÊ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢º£¸åÌó2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«Í½Äê¤À¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢½¸±Ñ¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë3Âç»ï¤è¤ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò3·î16Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ûÌ¾ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT ½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Þ¥ó¥¬Ê¸²½¤ÎÊâ¤ß¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÌ¾ºî¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¹ç·×Ìó100ÊÁ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Þ¥ó¥¬¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿ÁÛÁüÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ûÂè°ìÃÆ¤Ï¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×SQ.¡Ù
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè°ìÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×SQ.¡Ù¤è¤ê¸·Áª¤·¤¿11ºîÉÊ22ÊÁ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¥á¥ó¥ºT¥·¥ã¥Ä¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï³Æ1,990±ß¡£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥æ¥Ë¥¯¥íÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖUT magazine 2026(vol.13)¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤È¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥Þ¥ó¥¬¤¬»ý¤ÄËÜ¼ÁÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤¿ÆÃ½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖUT magazine 2026(vol.13)¡×¤Ï¡¢2·îÃæ½Ü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¸ø³«¡¢3·î½é½Ü¤è¤ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹¤Ë¤ÆÇÛÉÛÍ½Äê¡£
¡û¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù
¡Ö¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡×
¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×
¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡×
¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×
¡ÖÍ©¡úÍ·¡úÇò½ñ¡×
¡ÖHUNTER¡ßHUNTER¡×
¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×
¡û¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù
¡ÖGANTZ¡×
¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×
¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×
¡û¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù/¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×SQ.¡Ù
¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý¡×
¡û½¸±Ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯¤ÇÁÏ¶È100¼þÇ¯¡£Ì¡²è¡¢»¨»ï¡¢½ñÀÒ¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇ¤ò³Ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤Ç¡¢ÆüËÜ¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Gege Akutami/SHUEISHA (C)P1998-2026 (C)YoshihiroTogashi1990¡Ý1994 (C)OSAMU AKIMOTO,ATELIER BEEDAMA/SHUEISHA (C)Masami Kurumada/SHUEISHA (C)NOBUHIRO WATSUKI/SHUEISHA (C)Hiroya Oku/SHUEISHA (C)Satoru Noda/SHUEISHA (C)Yasuhisa Hara/SHUEISHA (C)Yoichi Takahashi (C)Yudetamago/Shueisha
