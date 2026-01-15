Éô²°¤Ë¥Ç¥¹¥¯¤ÏÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¿Í¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤â½ñºØ¡×¤¬³ð¤¦¤³¤ì¤ò¸«¤è
¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ú¥Ñ¡Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡ËÅª¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö¿²¤ë¡¢ºÂ¤ë¡¢¤¿¤¿¤à¡×¤ËÀìÌçÀ¤ò¤â¤Ã¤¿·ò¹¯²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎEMOOR¤¬¡Ö¤¿¤¿¤à¥Ç¥¹¥¯¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¿¤à¤È±ü¹Ô¤¤¬Ìó65mm¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¥Ç¥¹¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤êÇö¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹¤²¤¿¤éºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÌó75¡ß38Ñ¡£¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿ºî¶È¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
Áàºî¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡¢¹½Â¤¤â¥·¥ó¥×¥ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤ê¤Å¤é¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥ÄÉÔ¶ñ¹ç¤âÈ¯À¸¤µ¤»¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
½Å¤µ¤ÏÌó7.5kg¡£ÊÒ¼ê¤Ç¤â»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤¯¤é¤¤·ÚÎÌ¤Ç¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¤¿¤¿¤á¤ë¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÑÈË¤Ë½Ð¤·Æþ¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Àß·×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¾åÉÊ¤Ê¥¹¥È¡¼¥ó¥°¥ì¡¼¤Ç¡¢ÍÎ¼¼¤Ë¤âÏÂ¼¼¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤Î¥Ç¥¹¥¯¡¢ÉáÄÌ¤Ë³Ê¹¥¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ªÃÍÃÊ¤Ï1Ëü3990±ß(ÀÇ¹þ)¡£ÃÖ¤¾ì½ê¤Ëº¤¤ë¤«¤é¥Ç¥¹¥¯¤Î¹ØÆþ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡¢¤³¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ê¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡©
