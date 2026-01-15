Å·»È? ¾®¿Í? ¤½¤ì¤È¤âÂëÂ¼¡Ä? Çò¶ÌÃÄ»Ò¤Î¡í¤¨¤¯¤Ü¡í¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÌÑ¸À¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¨¤¨¤ó¤«¡Ä?¡×¡ÖÇò¶Ì¤¬ÃÆ¤±Èô¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¡ÖÊ¢¶ÚÊø²õ¡×¤È7.1Ëü¤¤¤¤¤Í½¸¤Þ¤ë
¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ®¤ÎÄÌ¤ê¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÍÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡ÖÅ·»È¤¬¿©¤Ù¤¿¤«¤é¡×¤Ê¤É¤ÎÌÑ¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼Â¤Ïº£¡¢»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞÏÂ²Û»Ò²°¡Ö¶âÀº¸®¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢Çò¶ÌÃÄ»Ò¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë"¤¨¤¯¤Ü"¤¬¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÊÍýÍ³¤ò¹Í°ÆÃæ? ¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀâ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!
¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë·ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÇ®¤ÎÄÌ¤ê¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢Çò¶ÌÃÄ»Ò¤Ë¤¨¤¯¤Ü¤òºî¤ë¤Î¤âÆ±¤¸ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡ÖÅ·»È¤¬¿©¤Ù¤¿¤«¤é¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤ÊÌÑ¸À¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Çò¶ÌÃÄ»Ò¤Ë¤â¡ÖÍÅÀº¤¬¤ªÃë¿²¤·¤¿¤«¤é¡×¡ÖÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤ÎÂëÂ¼¼é¤¬¥ï¥ó¥Ñ¥ó¶ô¤é¤ï¤»¤¿¤«¤é¡×¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
(@kinseiken_jp¤è¤ê°úÍÑ)
¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¡ÖÅ·»È¤¬¿©¤Ù¤¿¤«¤é¡×¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¡¢¡ÖÍÅÀº¤¬¤ªÃë¿²¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥Æ¥¤ÊÌÑ¸À¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤ÎÂëÂ¼¼é¤¬¥ï¥ó¥Ñ¥ó¶ô¤é¤ï¤»¤¿¤«¤é¡×¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Ë¤«¤³¤¦¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¼ñÌ£¤¬¶¯¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê(¾Ð)¡£ÂëÂ¼¼é¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÄ¶Àä¶¯¤¤¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÈà¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤È¤Ï¡¢Ãæ¤Î¿Í¤â¤¤Ã¤È¡¢¤«¤Ê¤êÇËÅ·¹Ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¶âÀº¸®¤Î¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»²Àï¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤ÊÀâ¤«¤é¡£
¤«¤°¤äÉ±¤¬ÃÝ¤ÎÃæ¤ÇºÂÉÛÃÄ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é
¾®¿Í¤µ¤ó¤¬ºÂ¤Ã¤¿¤«¤é
µ´¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¤Ø¤½¤À¤«¤é
¡ÖÊ¡¤Î¿À¤¬¤È¤ó¤È¼ê¤ò¤Ä¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¤«¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
Å·¶é¤¬¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤ÆÉ¡Àè¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤«¤é
Å·»È¤Î¤Û¤Ã¤Ú ¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦
ÅÁÀâ¾å¤ÎÂ¸ºß¤òÍÑ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Á¤ã¤¦¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢°ã¤¦°ÕÌ£¤ÇÅÁÀâµé¤ÎÂëÂ¼¤µ¤óÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂëÂ¼¤µ¤ó¤Ç¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¨¤¨¤ó¤«¡Ä?¡×¡ÖÅâÆÍ¤Ê¤Ï¤¸¤á¤Î°ìÊâ¤ÇÊ¢¶ÚÊø²õ¤·¤¿¡×¡ÖÂëÂ¼Àâ¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÆÍÁ³¤ÎÂëÂ¼¤µ¤ó¤ËÀ¼½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿www¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÂëÂ¼¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤¯¤é¤Ã¤¿¤é¡¢Çò¶Ì¤¬ÃÆ¤±Èô¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¡ÖÂëÂ¼¤Î¥ï¥ó¥Ñ¥ó¤¸¤ã¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¦w¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¿Í¤âÂ³½Ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¼¹É®»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë7.1Ëü¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤«ÈÝ¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢Çò¶ÌÃÄ»Ò¤Î¤¨¤¯¤Ü¤ËÊª¸ì¤ò»ý¤¿¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¡£ÂëÂ¼¥ï¥ó¥Ñ¥óÀâ¤¬¡¢ÀµÅö¤ÊÌÑ¸À¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ÎÌÑ¸À¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Þ¤·¤¿¤«?
