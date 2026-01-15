º£µ¨¤Ï¡Ø²ÖÊÁ¡Ù¤ËÂçÃíÌÜーー¥Ã¡ª¡ÚZARA¡Û40¡¦50Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÅß¥³ー¥Ç¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÃÏÌ£¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¥³ー¥Ç¤¬²Ú¤ä¤°¡ÖÊÁ¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤éÇã¤¦¤Ê¤é¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ø²ÖÊÁ¡Ù¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡Ö²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦²ÖÊÁ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Î¹¤È´¤±¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡£
Ãå±Ç¤¨ÅÙËþÅÀ¤Ê¼çÌòµé¥ï¥ó¥Ô
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION ¥Õ¥é¥ïー¥×¥ê¥ó¥È¥ß¥Ç¥£¾æ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\3,290¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥³ー¥Ç¤Î¼çÌò¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÁíÊÁ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¼ó¸µ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤È¤Ý¤ï¤ó¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à¥¹¥êー¥Ö¤¬½÷À¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¤Á´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÖÊÁ¤Ç¤â´Å¤µ¤Ï¹µ¤¨¤á¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¾åÉÊ¤Ê°ìËç
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION ¥Õ¥íー¥é¥ë¥×¥ê¥ó¥ÈÊÁ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\2,570¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥«¥éー¤¬¾åÉÊ¤Ç¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥àー¥É¤¬Éº¤¦¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¹µ¤¨¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯Ãå¤é¤ì¤½¤¦¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ä¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤Î¥¤¥ó¥Êー¤È¤Î¥ì¥¤¥äー¥É¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥·¥çー¥È¥Öー¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÅß¤é¤·¤¯¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤ê¡¢¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë´ó¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡ý
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£