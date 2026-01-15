¼ç±é¡¦¹â¶¶Ê¸ºÈ¡ÖÂçÀÚ¤Ê°ìºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡¡ã·Æ£ÈôÄ»¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈëÏÃ¸ì¤ë¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù´°À®ÈäÏª¥ì¥Ý¡¼¥È
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¡¦¹â¶¶¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡¢ã·Æ£ÈôÄ»¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¡¢ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¢¤½¤·¤Æ°ËÆ£ÃÒÉ§´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾å±Ç¸å¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸¶ºî¼Ô¡¦ÅìÌî·½¸ã¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉñÂæÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç¿Í¸ø±é¤¸¤¿¹â¶¶Ê¸ºÈ¤ÈÇìÊìÌò¡¦Å·³¤Í´´õ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡ª¡¡¥½¥í¥«¥Ã¥È¤â¡ª¡¡±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×100ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿ÅìÌî·½¸ã¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢ÅìÌî¸¶ºîºîÉÊ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¡£
¡¡ÍýÉÔ¿Ô¤Ê²ò¸Û¤ÎËö¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÀÄÇ¯¡¦ÎèÅÍ¡Ê¹â¶¶¡Ë¡£¿ÍÀ¸¤òÄü¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÇìÊì¡¦Àé½®¡ÊÅ·³¤¡Ë¤«¤éÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·î¶¿¿À¼Ò¤ËÐÊ¤à¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡½¤³¤³¤«¤é¡¢Èà¤Î±¿Ì¿¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ä´ÑµÒ¤Î²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤ò²ñ¾ì¤òÊñ¤à¤Ê¤«¡¢ÉñÂæ¾å¤ÎÇòËë¤¬¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿Í¡¹¤Îµ§¤ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¥¥é¥¥é¤Èßê¤á¤¯Âç¤¤Ê¥¯¥¹¥Î¥¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Á¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¡õ´ÆÆÄ¤¬°ìµóÅÐ¾ì¡£
¡¡°ËÆ£´ÆÆÄ¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆËÜºî¤ò±Ç²è²½¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤äËÜºî¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¸¶ºî¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¤Ç¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÆÉ¤ó¤Ç¡Ø¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÌîÀèÀ¸¤Î¾®Àâ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ÅÙ¿ô¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Ì¤è¤ê¤â¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÇÉ¼ê¤Ê²è¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò³è¤³è¤¤ÈÉÁ¤¯¡¢Æü¾ï¤Î·Ê¿§¤â³Ú¤·¤¯ÉÁ¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤ò»È¤Ã¤¿¹½À®¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎèÅÍ¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶¤Ï½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡ÖÅìÌîÀèÀ¸¤Î½é¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ë¤¹¤´¤¯¼æ¤«¤ì¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢À¨¤¯¥É¥¥É¥¤·¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÁª¤ó¤ÇÄº¤¤¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ê¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´üÂÔ¤È¶ÛÄ¥¤¬º®¤¸¤ëÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤¤ÆÅìÌîÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¯¾®Àâ¤ÎÊ¸»ú1¤Ä1¤Ä¤Ë¡¢¾ð·ÊÉÁ¼Ì¤¬¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¿Í1¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°¦¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¤¬Ê¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¡¢¤É¤ó¤É¤óÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¤½¤³¤ÏÅìÌîÀèÀ¸¤¬ºî¤ê¾å¤²¤ë¾®Àâ¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÅìÌîºîÉÊ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤«¤é¼ê»æ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Å·³¤¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¾ð·Ê¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÅìÌîÀèÀ¸¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¡¢¤³¤ÎÃæ¤ÎÀé½®¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤ò¿¿Ùõ¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¸¶ºî¤«¤é¡È²¿¤«¡É¤òÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ¼¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊç¤ëÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡ÂçÂô¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂæËÜ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿´¤ËÀ÷¤ß¤ë¡£¿´¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸¶ºî¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Êª¸ì¤¬¿´¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º´¼£Í¥ÈþÌò¤Îã·Æ£ÈôÄ»¡¢Âç¾ìÁÔµ®Ìò¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¤Ï¡¢º£²ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤ËÈ´¤Æ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ã·Æ£¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡ÖÀ¼Í¥¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÅìÌîºîÉÊ½é¤Î¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âµÇ°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï´ÆÆÄ¤Ë»Ø¼¨¤òÄº¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼ê¤´¤¿¤¨¤â¤Ê¤¯¡ÄÍ¥¤·¤¯¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ê°ìÆ±¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤¤¤¿¤¤¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤ÆËÍ¤Ï¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼Â¤Ï´ÆÆÄ¤âÀä»¿¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ã·Æ£¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ä¿ÍÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éµÞ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡µÜÀ¤¤â¤Þ¤¿¡ÖËÍ¤â¼ê¤´¤¿¤¨¥¼¥í¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ÈÅÅÏÃ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ï¡ÖËÍ¡¢ÀäÂÐÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤âÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤¬Êú¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÍýÁÛÁü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê±éµ»¤ÇÌ¥¤»¤ë¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÀ¼Í¥¿Ø¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³»þ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¡ÖÅ·³¤¤µ¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢°ËÆ£´ÆÆÄ¤¬¡ÖÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Å·³¤¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤ò¤ß¤Æ¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Å¤¯¤ê¤âºî²è¤Ë³è¤«¤·¤¿¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤±¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¡¢ºî²è¤È¤·¤ÆËÍ¤¬ºî¤ê½Ð¤¹É½¾ð¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÎèÅÍ¤Ë¿á¤¹þ¤á¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÄÁ¤·¤¤À©ºîÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ë¤Ï¸¶ºî¼Ô¤ÎÅìÌî¤¬Ë¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¥Ö¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Å·³¤¤µ¤óÈ¯¿®¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤³¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅìÌîÀèÀ¸¤Ë¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¾ð¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÅìÌîºîÉÊ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å·³¤¤Ï¡ÖÅìÌîÀèÀ¸¤Î¸¶ºî¤Ç1ºî¡¢½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ë¤Ë¤â¤³¤¦Î®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¦´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶¾ð¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤é¡¢Àî¤Ë¤Ï´¶¾ð¤Ë¤âÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¡£¤½¤ì¤ò¿©¤¤»ß¤á¤¿¤ê¡¢¤»¤»ß¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÆÆ»¤Ë°ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È¡×¤È¡¢ÅìÌî¤È¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤·¤ÆÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Î¿´¤ËÝî¤ß¤ëÅìÌîºîÉÊ¤Î¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î»þ¤Ï³¨¤¬Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Þ¤À¿§¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤â¸«¤Æ¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´°À®·Á¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¿§¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤·¡¢±ÇÁüÈþ¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢²»³Ú¤â¹ç¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¸«¤Æ¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÈÌÜ¤Ç¤â¼ª¤Ç¤â¿´¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¡É¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤¬¶Ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Í×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÈºîÉÊ¤ÎÉ½¸½¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜ¿Í¤â´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡Å·³¤¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤â¥¯¥¹¥Î¥¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¦¡¦²¿¤«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£¤Ë¤âÎÞ¤·¤½¤¦¤Ê´¶Æ°¤ÎÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ö¡»¡»¤ÎÈÖ¿Í¡×¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢µÜÀ¤¤ÏÅÐ»³¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö»³¤ÎÈÖ¿Í¡×¡¢ÂçÂô¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤äºîÉÊ¤¬ÂçÀ®¸ù¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖ¿Í¤Î°ì¿Í¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÈÖ¿Í¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ã·Æ£¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤ò¤Ô¤«¤Ô¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÈÖ¿Í¡×¡¢Å·³¤¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò²ü¤á¤Ä¤Ä´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖÅ·³¤Í´´õ¤ÎÈÖ¿Í¡×¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö³¸¤ÎÈÖ¿Í¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ï¡¼¥É¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¿´¤Ë³¸¤ò¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥¹¥Î¥¤Î¤è¤¦¤Ê´²Âç¤Î¿Í¤ËÁ´¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤ï¤Ì¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÅ·³¤¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë¡Ê³¸¤ò¡Ë³«¤±¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÆþ¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¹â¶¶¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó½é¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤³¤ó¤ÊìÔÂô¤Ê¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÄº¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ªÏÃ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎèÅÍ¤¬¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÎèÅÍ¤¬Àé½®¤µ¤ó¤ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¡¢¡È¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤äÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤ò±é¤¸¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤âÅ·³¤¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¡¢°ËÆ£´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ËËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¢Ìò¼Ô¡¦¹â¶¶Ê¸ºÈ¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê°ìºî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤ò¤³¤ÎÀ¤¤Ç1ÈÖºÇ½é¤Ë´Ñ¤ë¤Î¤¬³§¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÏËÍ¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò³§ÍÍ¤Î¼ê¤Ç´°À®¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¶¶¤¬ºîÉÊ¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¡¢´°À®ÈäÏª»î¼Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¾å±Ç¸å¤Î²ñ¾ì¤Ë´¶Æ°¤È²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤¬²ñ¾ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤«¡¢¹â¶¶¡¢Å·³¤¡¢°ËÆ£´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£¹â¶¶¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤¬1ÈÖºÇ½é¤Ë´Ñ¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬º£¤Û¤ó¤È¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤¬²ñ¾ì¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¤³¤Î¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Åö½é¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¯Æü¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤È¡¢¾¯¤·ÉÝ¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤éº£Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤Çï¼ê¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤¬º£Æü´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡¹¤È·Ò¤¬¤ê¤ä¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿´¤È¿´¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤¬²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Å·³¤¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤â¥¯¥¹¥Î¥¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ËÜÅö¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´ÑµÒ¤ÎÉ½¾ð¤ò1¿Í1¿Í¸«¤Ê¤¬¤éÁÛ¤¤¤òÊç¤é¤»¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢Å·³¤Í´´õ±é¤¸¤ëÌøß·Àé½®¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤«¤Ã¤³¤è¤¯ÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Èà½÷¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ø¤ª¤í¤«¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤òÎ®¹Ô¤é¤»¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£³§ÍÍ¤Î¤ªÎÏ¤¬Íê¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¸¶ºî¼Ô¡¦ÅìÌî·½¸ã¤¬ÉñÂæ¾å¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤¯¡£ÅìÌî¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ïº£Æü¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤À¤±ËþÂ¤·¤¿¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀëÅÁ¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜºî¤Ç¤ÏÅìÌî·½¸ã ¸¶ºîºîÉÊ½é¤È¤Ê¤ë¡¢Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÎ¢µ»¡×¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖºîÉÊ¤ò¤ß¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÒÄ¹¡ÊÌøß·¾ÏÂ¡Ë¤ÎÏÃ¤¬¾¯¤·¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ò¤ß¤Ê¤¤¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¾®Àâ¤Ç¤Ï¡¢ÎèÅÍ¤äÀé½®¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ëÀé½®¤Î¤Ï¤È¤³¡¢Ìøß·¾ÏÂ¤Î²áµî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¸¶ºî¾®Àâ¤ä±Ç²è¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÎÏ¤Î¡ÈÎ¢µ»¡É¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£´¶Æ°¤Î¥é¥¹¥È¤Î¤¢¤È¡¢·àÃæ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¿¨¤ì¡¢¤è¤ê°ìÁØ´Õ¾Þ¸å¤ÎÍ¾±¤¤¬¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¾®Àâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Ï¡¢1·î30Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ç¿Í¸ø±é¤¸¤¿¹â¶¶Ê¸ºÈ¤ÈÇìÊìÌò¡¦Å·³¤Í´´õ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡ª¡¡¥½¥í¥«¥Ã¥È¤â¡ª¡¡±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×100ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿ÅìÌî·½¸ã¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¡¢ÅìÌî¸¶ºîºîÉÊ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è²½¡£
¡¡ÍýÉÔ¿Ô¤Ê²ò¸Û¤ÎËö¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÀÄÇ¯¡¦ÎèÅÍ¡Ê¹â¶¶¡Ë¡£¿ÍÀ¸¤òÄü¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÇìÊì¡¦Àé½®¡ÊÅ·³¤¡Ë¤«¤éÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·î¶¿¿À¼Ò¤ËÐÊ¤à¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡½¤³¤³¤«¤é¡¢Èà¤Î±¿Ì¿¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ËÆ£´ÆÆÄ¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆËÜºî¤ò±Ç²è²½¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤äËÜºî¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¸¶ºî¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¤Ç¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÆÉ¤ó¤Ç¡Ø¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÌîÀèÀ¸¤Î¾®Àâ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ÅÙ¿ô¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Ì¤è¤ê¤â¥¢¥Ë¥á¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÇÉ¼ê¤Ê²è¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò³è¤³è¤¤ÈÉÁ¤¯¡¢Æü¾ï¤Î·Ê¿§¤â³Ú¤·¤¯ÉÁ¤¯¡¢ºÇ¸å¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤ò»È¤Ã¤¿¹½À®¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎèÅÍ¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶¤Ï½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡ÖÅìÌîÀèÀ¸¤Î½é¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ë¤¹¤´¤¯¼æ¤«¤ì¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢À¨¤¯¥É¥¥É¥¤·¤¿¼«Ê¬¤â¤¤¤Æ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÁª¤ó¤ÇÄº¤¤¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ê¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤È¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´üÂÔ¤È¶ÛÄ¥¤¬º®¤¸¤ëÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤¤ÆÅìÌîÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¯¾®Àâ¤ÎÊ¸»ú1¤Ä1¤Ä¤Ë¡¢¾ð·ÊÉÁ¼Ì¤¬¤¹¤´¤¯ÃúÇ«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¿Í1¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°¦¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¤¬Ê¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¡¢¤É¤ó¤É¤óÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¤½¤³¤ÏÅìÌîÀèÀ¸¤¬ºî¤ê¾å¤²¤ë¾®Àâ¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÅìÌîºîÉÊ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤«¤é¼ê»æ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Å·³¤¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¾ð·Ê¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÅìÌîÀèÀ¸¤ÎÊ¸¾Ï¤Ç¡¢¤³¤ÎÃæ¤ÎÀé½®¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤ò¿¿Ùõ¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¸¶ºî¤«¤é¡È²¿¤«¡É¤òÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ¼¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊç¤ëÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡ÂçÂô¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂæËÜ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿´¤ËÀ÷¤ß¤ë¡£¿´¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸¶ºî¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Êª¸ì¤¬¿´¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º´¼£Í¥ÈþÌò¤Îã·Æ£ÈôÄ»¡¢Âç¾ìÁÔµ®Ìò¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¤Ï¡¢º£²ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤ÆÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¤ËÈ´¤Æ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ã·Æ£¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡ÖÀ¼Í¥¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÅìÌîºîÉÊ½é¤Î¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âµÇ°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï´ÆÆÄ¤Ë»Ø¼¨¤òÄº¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼ê¤´¤¿¤¨¤â¤Ê¤¯¡ÄÍ¥¤·¤¯¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ê°ìÆ±¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤¤¤¿¤¤¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤ÆËÍ¤Ï¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼Â¤Ï´ÆÆÄ¤âÀä»¿¤Î±éµ»¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ã·Æ£¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ä¿ÍÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éµÞ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡µÜÀ¤¤â¤Þ¤¿¡ÖËÍ¤â¼ê¤´¤¿¤¨¥¼¥í¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ÈÅÅÏÃ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ï¡ÖËÍ¡¢ÀäÂÐÍî¤Á¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤âÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤¬Êú¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÍýÁÛÁü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê±éµ»¤ÇÌ¥¤»¤ë¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÀ¼Í¥¿Ø¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³»þ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¡ÖÅ·³¤¤µ¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢°ËÆ£´ÆÆÄ¤¬¡ÖÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Å·³¤¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤ò¤ß¤Æ¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤ò²ó¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Å¤¯¤ê¤âºî²è¤Ë³è¤«¤·¤¿¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤±¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¡¢ºî²è¤È¤·¤ÆËÍ¤¬ºî¤ê½Ð¤¹É½¾ð¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÎèÅÍ¤Ë¿á¤¹þ¤á¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÄÁ¤·¤¤À©ºîÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ë¤Ï¸¶ºî¼Ô¤ÎÅìÌî¤¬Ë¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¥Ö¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Å·³¤¤µ¤óÈ¯¿®¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤³¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅìÌîÀèÀ¸¤Ë¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¾ð¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÅìÌîºîÉÊ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å·³¤¤Ï¡ÖÅìÌîÀèÀ¸¤Î¸¶ºî¤Ç1ºî¡¢½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ë¤Ë¤â¤³¤¦Î®¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¦´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶¾ð¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤é¡¢Àî¤Ë¤Ï´¶¾ð¤Ë¤âÎ®¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¡£¤½¤ì¤ò¿©¤¤»ß¤á¤¿¤ê¡¢¤»¤»ß¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÆÆ»¤Ë°ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È¡×¤È¡¢ÅìÌî¤È¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤·¤ÆÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Î¿´¤ËÝî¤ß¤ëÅìÌîºîÉÊ¤Î¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î»þ¤Ï³¨¤¬Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Þ¤À¿§¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤â¸«¤Æ¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´°À®·Á¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¿§¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤·¡¢±ÇÁüÈþ¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢²»³Ú¤â¹ç¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¸«¤Æ¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÈÌÜ¤Ç¤â¼ª¤Ç¤â¿´¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¡É¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤¬¶Ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Í×ÁÇ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÈºîÉÊ¤ÎÉ½¸½¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÜ¿Í¤â´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡Å·³¤¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤Ã¤ÈÃ¯¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤â¥¯¥¹¥Î¥¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¦¡¦²¿¤«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£¤Ë¤âÎÞ¤·¤½¤¦¤Ê´¶Æ°¤ÎÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ö¡»¡»¤ÎÈÖ¿Í¡×¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢µÜÀ¤¤ÏÅÐ»³¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö»³¤ÎÈÖ¿Í¡×¡¢ÂçÂô¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤äºîÉÊ¤¬ÂçÀ®¸ù¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖ¿Í¤Î°ì¿Í¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÈÖ¿Í¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ã·Æ£¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤ò¤Ô¤«¤Ô¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÈÖ¿Í¡×¡¢Å·³¤¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò²ü¤á¤Ä¤Ä´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖÅ·³¤Í´´õ¤ÎÈÖ¿Í¡×¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö³¸¤ÎÈÖ¿Í¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ï¡¼¥É¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¿´¤Ë³¸¤ò¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥¹¥Î¥¤Î¤è¤¦¤Ê´²Âç¤Î¿Í¤ËÁ´¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤ï¤Ì¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÅ·³¤¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë¡Ê³¸¤ò¡Ë³«¤±¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÆþ¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¹â¶¶¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó½é¼ç±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤³¤ó¤ÊìÔÂô¤Ê¤ªÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÄº¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ªÏÃ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎèÅÍ¤¬¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÎèÅÍ¤¬Àé½®¤µ¤ó¤ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È½Ð²ñ¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¡¢¡È¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤äÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤ò±é¤¸¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤âÅ·³¤¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¡¢°ËÆ£´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤ËËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¢Ìò¼Ô¡¦¹â¶¶Ê¸ºÈ¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê°ìºî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤ò¤³¤ÎÀ¤¤Ç1ÈÖºÇ½é¤Ë´Ñ¤ë¤Î¤¬³§¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÏËÍ¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò³§ÍÍ¤Î¼ê¤Ç´°À®¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¶¶¤¬ºîÉÊ¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÎÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¡¢´°À®ÈäÏª»î¼Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¾å±Ç¸å¤Î²ñ¾ì¤Ë´¶Æ°¤È²¹¤«¤Ê¶õµ¤¤¬²ñ¾ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤«¡¢¹â¶¶¡¢Å·³¤¡¢°ËÆ£´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£¹â¶¶¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤¬1ÈÖºÇ½é¤Ë´Ñ¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬º£¤Û¤ó¤È¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤¬²ñ¾ì¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö¤³¤Î¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Åö½é¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¯Æü¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤È¡¢¾¯¤·ÉÝ¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤éº£Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤Çï¼ê¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤¬º£Æü´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡¹¤È·Ò¤¬¤ê¤ä¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿´¤È¿´¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤¬²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Å·³¤¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤â¥¯¥¹¥Î¥¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ËÜÅö¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´ÑµÒ¤ÎÉ½¾ð¤ò1¿Í1¿Í¸«¤Ê¤¬¤éÁÛ¤¤¤òÊç¤é¤»¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢Å·³¤Í´´õ±é¤¸¤ëÌøß·Àé½®¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤«¤Ã¤³¤è¤¯ÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢Èà½÷¤Î¥»¥ê¥Õ¡Ø¤ª¤í¤«¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤òÎ®¹Ô¤é¤»¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£³§ÍÍ¤Î¤ªÎÏ¤¬Íê¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¸¶ºî¼Ô¡¦ÅìÌî·½¸ã¤¬ÉñÂæ¾å¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤¯¡£ÅìÌî¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ïº£Æü¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤À¤±ËþÂ¤·¤¿¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀëÅÁ¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜºî¤Ç¤ÏÅìÌî·½¸ã ¸¶ºîºîÉÊ½é¤È¤Ê¤ë¡¢Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¡Ö¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÎ¢µ»¡×¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖºîÉÊ¤ò¤ß¤¿¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¼ÒÄ¹¡ÊÌøß·¾ÏÂ¡Ë¤ÎÏÃ¤¬¾¯¤·¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ò¤ß¤Ê¤¤¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¾®Àâ¤Ç¤Ï¡¢ÎèÅÍ¤äÀé½®¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ëÀé½®¤Î¤Ï¤È¤³¡¢Ìøß·¾ÏÂ¤Î²áµî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¸¶ºî¾®Àâ¤ä±Ç²è¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÎÏ¤Î¡ÈÎ¢µ»¡É¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£´¶Æ°¤Î¥é¥¹¥È¤Î¤¢¤È¡¢·àÃæ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¿¨¤ì¡¢¤è¤ê°ìÁØ´Õ¾Þ¸å¤ÎÍ¾±¤¤¬¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¾®Àâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÈÖ¿Í¡Ù¤Ï¡¢1·î30Æü¤è¤ê¸ø³«¡£