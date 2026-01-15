ÁÉíÈ¤Î¸Î¶¿¡¦»ÍÀî¾ÊÈý»³»Ô¤¬¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÔ»Ô¡×¤ØÊÑ¿È
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ1·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÈý»³»Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÔ»Ô¡×¤Å¤¯¤ê¤ÎºÇ½é¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á×Âå¤Î»í¿Í¡¦ÁÉíÈ¡Ê¤½¡¦¤·¤ç¤¯¡áÁÉÅìÔ³¡Ë¤Î¸Î¶¿¤È¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÅìÔ³Ê¸²½¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿Èý»³¤Ï¸½ºß¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢»º¶È¤ò´ðÈ×¤Ë¿ø¤¨¡¢Í»¹ç¤ò¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÊ¸²½¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢´Ñ¸÷¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³Àº¬¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÅÔ»Ô³èÀ²½¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¶µ°é¡¦ÂÎ°é¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÅÔ»Ô¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Ì¥ÎÏ¤È·ÐºÑÅª³èÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÅÔ»Ô¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹½ÃÛ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Èý»³»Ô¤Ï¹ñºÝ¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¥í¡¼¥é¡¼¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¹âµ¬³Ê¤Ê»ÜÀß¤ò·úÀß¤·¡¢»ÍÀî¾Ê¤Î¹Ò¶õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤âÆ±»Ô¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¡£»ÔÌ±1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀßÌÌÀÑ¤Ï¾ÊÆâÂè2°Ì¤Î3.2Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç²ñ³«ºÅ¤òÂç¤¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ç30Í¾¤ê¤Î¼çÍ×¤Ê¹ñºÝ¡¦¹ñÆâÂç²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢³«ºÅ¼ÂÀÓ¤Ï²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡£Èý»³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ï¾ÃÈñ¤Î¡Ö¿¨ÇÞ¡×¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯1¡Á9·î¤ÎÆ±»Ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ´ØÏ¢´ë¶È¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ65¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÄêµ¬ÌÏ¡Ê¼çÍ×»ö¶È¤ÎÇ¯´ÖÇä¾å¹â2ÀéËü¸µ¡¢1¸µ¡áÌó23±ß¡Ë°Ê¾å¤Î´ë¶È¤â2¼ÒÁý¤¨¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡¦´Ñ¸÷¡¦¥°¥ë¥á¡¦Ê¸²½¤ÎÍ»¹ç¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¾ÃÈñ¤ÎÀøºßÎÏ¤òÀä¤¨¤º°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Æ±»Ô¤Ë¤â¤¿¤é¤¹·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï24Ç¯¤Ë9²¯¸µ¤ËÃ£¤·¡¢25Ç¯¤Ï2·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿Èý»³¿Î¼÷¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤À¤±¤Ç¡¢°û¿©¾ÃÈñ³Û¤¬7ÀéËü¸µ¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡ÊEC¡ËÈÎÇä³Û¤¬6200Ëü¸µ¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/¹¯¶Ó¸¬¡Ë