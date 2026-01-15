Ë¬Æü½ª¤¨¤¿´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¤ÎÄêÃå¤ò³ÎÇ§¡×¡¡SNS¤ÇÀ®²Ì¼¨¤¹
Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¤ÎÄêÃå¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¼óÇ¾Æ±»Î¤¬¸ß¤¤¤Î¹ñ¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ13Æü¤«¤éÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤äË¡Î´»û¤Î»ë»¡¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤äËÌÄ«Á¯¤ÎÈó³Ë²½¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÇµÄÏÀ¤Ç¤¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸ß¤¤¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿·ÐºÑ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Î°ÂÄê¤ÈÈË±É¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤ÈÆü´Ú´Ø·¸¶¯²½¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»³¸ý¸©±§Éô»Ô¤Î³¤ÄìÃº¹Û¡ÖÄ¹À¸Ãº¹Û¡×¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿°ä¹ü¤òDNA·¿´ÕÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÎò»ËÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿Í°ÕµÁ¤Ê¿ÊÅ¸¤À¡×¤È´¿·Þ¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤È¤ÎÌû²÷¤ÇÎ¨Ä¾¤ÊÂÐÏÃ¡¢¤½¤·¤Æ¤È¤â¤Ë¥ê¥º¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥à¤ò±éÁÕ¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢Ä¹¤¯µ²±¤Ë»Ä¤ë¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î¹â»ÔÁíÍý¤ÎË¬´Ú¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£