¡ÚYouTube¥Á¥ã¡¼¥È¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×V16¡¡M!LK¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤¬2°Ì
¡¡2026/1/2-1/8¤ÎYouTube¥Á¥ã¡¼¥ÈTOP100¤Î½µ´ÖÁí»ëÄ°²ó¿ô¤ÏÁ°½µÈæ1.2¡óÁý¡¢TOP100¤Î½éÅÐ¾ìºî¤Ï8ºî¡ÊÁ°11ºî¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛYouTube¥Á¥ã¡¼¥È½µ´ÖTOP11¡Á30°ìÍ÷
¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×¡Ê918.4Ëü²ó¡Ë¤¬4½µÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»16ÅÙÌÜ¤Î1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¶Ê¤Ï·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ï¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢±Ç²è¤ÎÆâÍÆ¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£HANA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó »ÉµÒÊÓ¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2°Ì¡ÊÁ°½µ4°Ì¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù¡Ë¤Î¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë¤â½é½Ð¾ì¤·¤¿M!LK¤Î¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¡Ê447.5Ëü²ó¡Ë¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤²á¤®¤ÆÂ¸ºß¤´¤È¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡ª¡É¤ÈÇúÈ¯Åª¤Ê°¦¤ò²Î¤Ã¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®10¼þÇ¯YEAR¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡¢M!LK¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê½ã°¦¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æ®µí»Î¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¿¿¹È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÉñÂæ¤Î¾å¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£°ÛÀ¤³¦¤Çµ¯¤³¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¡È¥Ï¡¼¥È¡É¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡Ø¥ì¥³Âç¡Ù¤ÇÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¡Ê444.6Ëü²ó¡Ë¡£2023Ç¯¤Î¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡¢24Ç¯¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ËÂ³¤¯3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢EXILE¤Ë¼¡¤°»Ë¾å3ÁÈÌÜ¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¡¢TOP100Æâ¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥óºîÉÊ¿ô¤Ï¡¢HANA¤¬8ºî¡ÊÁ°½µ7ºî¡Ë¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬7ºî¡ÊÁ°½µ£¶ºî¡Ë¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬5ºî¡ÊÁ°½µ5ºî¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ&±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ëÌ¾µÁ´Þ¤à¡Ë¡¢Snow Man¤¬5ºî¡ÊÁ°½µ5ºî¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡11°Ì¤ÏAdo¡Ö¤¦¤Ã¤»¤§¤ï¡×¡Ê290.2Ëü²ó¡Ë¡£20Ç¯10·î¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹°Ê¹ß¡¢YouTube¾å¤ÇMV¤¬Ìó4²¯²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼³Ú¶Ê¤À¡£1·î1Æü¤Ë¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5Ç¯¤ò·Ð¤¿¸½ºß¡¢°µÅÝÅª¤ÊÀ¼ÎÌ¤È²Î¾§ÎÏ¤ÇÆ±¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼·óVTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢¤·¤°¤ì¤¦¤¤¤¬1·î4Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¥¦¥£¥Þ¡¼¥Þ¡¦¥µ¡¼¥¬¡×¡Ê133.2Ëü²ó¡Ë¡£¼ª¤Ë»Ä¤ë ¡È¥¦¥£¥Þ¡¼¥Þ¡É¥³¡¼¥ë¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿ÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¤Ç¡¢MV¤Ç¤Ï¡Ö9ºÐ¤Î¤¦¤¤¡×¤È¡Ö16ºÐ¤Î¤¦¤¤¡×¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¤¶¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í»¡¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï»ëÄ°²ó¿ô
