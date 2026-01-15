Àîºê¤Î»³ºêÀ¿»Î»Õ¤¬Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî±¹¼Ë¤Ç¸¦½¤¡¡¡ÖÄ´¶µÊýË¡¤Ê¤É¤âÀ§Èó¡¢¼«Ê¬¤Î±¹¼Ë¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡×
¡¡ºòÇ¯11·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÆî´Øµ³¼ê¤ò°úÂà¤·¡¢Ä´¶µ»Õ¤ËÅ¾¿È¤·¤¿Àîºê¤Î»³ºêÀ¿»Î»Õ¡Ê41¡Ë¤¬¡¢Èþ±º¤ÎÅÄÃæÇî¹¯±¹¼Ë¤Ç¸¦½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¶¯¤¤¥À¡¼¥ÈÇÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë±¹¼Ë¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸¦½¤¤ò»Ö´ê¤·¤¿»³ºê»Õ¡£¡ÖÄ«¡¢¸á¸å¤ÈÄ´¶µ»Õ¼«¤éÇÏ¤Î¿¨¿Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£Ä´¶µÊýË¡¤Ê¤É¤âÀ§Èó¡¢¼«Ê¬¤Î±¹¼Ë¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡15Æü¤Ë¤ÏÄ´¶µ¤Ëµ³¾è¡£¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¹¤¤¥³¡¼¥¹¤ÇÇÏ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£Àîºê¤È¤Ï·Ê¿§¤¬°ã¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¸¦½¤´ü´Ö¤Ï18Æü¤Þ¤Ç¡£°ìÎ®±¹¼Ë¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ó¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¡£