¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ºéÈþ±©¤µ¤ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼2Æü¤Ç¼«¿È¤Î³èÆ°Ì¾¤ò¡ÖÆ£²¼Èþ±©¡×¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ºéÈþ±©¤µ¤ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼2Æü¤Ç¼«¿È¤Î³èÆ°Ì¾¤ò¡ÖÆ£²¼Èþ±©¡×¤Ë²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ºé¤µ¤ó¤Ï1·î12Æü¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÜÆü¤è¤ê¡¢Æ£ºéÈþ±©(¤Õ¤¸¤µ¤ ¤ß¤¦)¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³èÆ°³«»Ï¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î2Æü¸å¤È¤Ê¤ë1·î14Æü¤Ë²þÌ¾¤ÎÊó¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆÉ¤ßÊý¤Ï¡Ö¤Õ¤¸¤·¤¿¤ß¤¦¡×¤È¤Ê¤ê¡¢´Á»úÉ½µ¤¬¡ÖÆ£ºé¡×¤«¤é¡ÖÆ£²¼¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÏÈþ±©¤µ¤ó¤ò¸«¤é¤ì¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ª¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ±©¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤Ç¤Î³èÆ°¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡Æ£²¼Èþ±©¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
Ì¾Á°¡Ê¤Õ¤ê¤¬¤Ê¡Ë¡§Æ£²¼Èþ±©¡Ê¤Õ¤¸¤·¤¿¤ß¤¦¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ
À¸Ç¯·îÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡§11·î19Æü
£Í£Â£Ô£É¡¡¡¡¡¡¡¡¡§INFJ
¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¡§¾Ð¤¤Êý¡¢¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤Þ¤Ä¤²
¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¡¡¡¡¡¡¡§ASMRÄ°¤¯¤³¤È¡Ê·ë¹½¶Ë¤á¤Æ¤ë¡Ë¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¾Ü¤·¤¤¡Ê¥¤¥ó¥È¥í¥É¥ó¤Ç¤¤ë¡Ë¡¢Î¹¹Ô¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¡¢Âç´îÍø¡Ê½¤¹Ô¡Ë¡¢¹ÈÃã¹¥¤¤Ê¤É
¿ÈÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§154cm
