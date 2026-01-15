äªÈþÏÂ»Ò¡Ö°Õ³°¤È´ÊÃ±¡×½éÄ©Àï¤·¤¿¡È¼êºî¤êÆù¤Þ¤ó¡É¤ÎÌ¥ÎÏÇ®ÊÛ¡ª¡Ö¹¬Ê¡ÅÙ¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎäªÈþÏÂ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å11¡¦30¡¢ÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½é¤á¤Æ¼êºî¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢äª¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÈé¤«¤éÆù¤Þ¤ó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¤«¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¤¤í¤ó¤ÊÊ´¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Ç¤â°Æ³°´ÊÃ±¤Ç¡£TikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ç¡¢¡ÈÃæ¹ñ½÷»Ò¤¬ºî¤ëËÜ³ÊÆù¤Þ¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö30ÉÃ¤°¤é¤¤¤ÎÆ°²è¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ëºî¤Ã¤¿¤é°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢»ä¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¶¦±é¼Ô¤Ï¥ì¥·¥Ô¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£äª¤Ï¡Ö¤»¤¤¤í¤òÊÌ¤ÇµîÇ¯Çã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êñ¤ó¤À¤é¤»¤¤¤í¤ËÆþ¤ì¤Æ12Ê¬¾ø¤·¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤ËÊñ¤àñ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶Ì¤Í¤®¤ÈÆÚ¤Ò¤Æù¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÈÄÇÂû¤È¡¢¹¥¤¤ÊÊª¤òÆþ¤ì¤Æ¡£¤¨¤Î¤¤âÆþ¤ì¤¿¤ê¡£°Õ³°¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¡¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤È¤«¤ª¾ßÌý¡¢¤´¤ÞÌý¡£¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤¿¤ê¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤â¤¦¥Û¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¶á½ê¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ4¤Ä¾ø¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Éô1¿Í¤Ç¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥Û¥ó¥È¤½¤ì¤°¤é¤¤¤ª¤¤¤·¤¯¤Ç¤¤Æ¡£¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¹¬Ê¡ÅÙ¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÇã¤Ã¤¿Æù¤Þ¤ó¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Í¤Æ¤ëÃÊ³¬¤ÎÀ¸ÃÏ¤È¤«¤â¤â¤¦°¦¤ª¤·¤¤¡£È¯¹Ú¤·¤ÆËÄ¤é¤ó¤Ç¥â¥Á¥â¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡×¤ÈÄ´Íý¹©Äø¤â³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÊìÀ¤¬Æù¤Þ¤ó¤Ç½Ð¤ÆÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦äª¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¿©¤é¤¤¿Ô¤¯¤·¤¿¤ó¤ä¤Ê¡£Ëâ²¦¤ä¤ó¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£