¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ÊªÎ®¤Î·Á¡× JAL¡ßJRÅìÆüËÜ¡Ö½êÍ×»þ´Öº£¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ç³¤³°¤Þ¤Ç¥â¥ÎÁ÷¤ì¤Þ¤¹¡×¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹ ¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡©
½êÍ×»þ´ÖÈ¾Ê¬°Ê²¼¡©
¡¡JRÅìÆüËÜ¤ÈJAL¡ÊÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ë¤¬2026Ç¯1·î13Æü¤è¤ê¡¢¿·´´Àþ¤È¹Ò¶õµ¡¤¬Ï¢·È¤·¤¿¿·Í¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJAL de ¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JAL¤ÎÌÚÆ£Í´°ìÏº²ßÊªÍ¹ÊØËÜÉôÄ¹¤Ï¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯È¯É½»þ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ÊªÎ®¤Î·Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬JRÅì¡ßJAL¥¿¥Ã¥°¤Î¡Ö¿·¤·¤¤ÊªÎ®¤Î·Á¡×Á´ÍÆ¤Ç¤¹
¡¡¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎó¼Ö²ÙÊªÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤Ï¤³¥Ó¥å¥ó¡×¤È¡¢JAL¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ñºÝÀþ¹Ò¶õ²ßÊªÍ¢Á÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿·´´Àþ¤È¹Ò¶õµ¡¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢Í¢Á÷¤ÈÄÌ´Ø¼êÂ³¤¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³ÆÃÏ°è¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¿×Â®¤Ë²ÙÊª¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¢Á÷»þ´Ö¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º¤Î¤Û¤«¡¢²Ù¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ´Æ»¡¦¹Ò¶õ¤ÈÊÌ¡¹¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¼êÂ³¤¤¬1ÅÙ¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤«¤é´ÊÁÇ²½¤Î¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó2¼Ò¤Ï¡¢¾¦ÉÊ²½Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÈÎÇä³«»ÏÆü¤Î1·î13Æü¤ËÊ¡°æ¸©ÆÃ»º¤Î¿å»ºÉÊ¡Ê±ÛÁ°¤¬¤Ë¡¢ÆØ²ì¿¿Âä¤Ê¤É23kg¡Ë¤òÆØ²ì±Ø¤«¤éÂæÏÑ¤ØÍ¢Á÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ2¶è´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¢Á÷»þ´Ö¤Ï¡¢½¾Íè¤¬Ìó30»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó12»þ´Ö40Ê¬¤Þ¤ÇÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª2¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í¢Á÷¤µ¤ì¤¿¿å»ºÉÊ¤Ï¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó ¥×¥ì¥ß¥¢ ÂæËÌ¡×¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÊ¡°æ¸©¤Î¿©¤ÎPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏºÇ½éÂæËÌ¡¢¹á¹Á¡¢¤½¤ì¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Î4ÃÏÅÀ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£¸å¤ÏÀ¸Á¯¿©ÎÁÉÊ¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤Îµ¡³£ÉôÉÊ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè½ç¼¡²¤ÊÆ¸þ¤±¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÅ¸³«Í½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòº×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¿À»ö,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÃÖ¾²¹©»ö,
ÇÛÀþ,
»ûÅÄ²°,
³ùÁÒ,
¥Í¥¸,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢