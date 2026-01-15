Apple Arcade¤Ë¡Ö¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó VII¡×¤Ê¤É4¥¿¥¤¥È¥ëÄÉ²Ã¡¢2·î5Æü¤«¤é
¡¡Apple¤Ï¡¢¥²ー¥à¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖApple Arcade¡×¤ËÍè·îÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2·î5Æü¤è¤ê¡¢¿Íµ¤¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ö¥·¥É¥Þ¥¤¥äー¥º ¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó VII Arcade Edition¡×¤ò´Þ¤à·×4¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥·¥É¥Þ¥¤¥äー¥º ¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó VII Arcade Edition¡×¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Îò»Ë¾å¤ÎÅÁÀâÅª»ØÆ³¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤Î³Æ»þÂå¤òÄÌ¤¸¤ÆÄë¹ñ¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¥²ー¥à¡£Îò»Ë¤ËÃé¼Â¤Ê¥ëー¥È¤òÃ©¤ë¤³¤È¤â¡¢ÆÈ¼«¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÀïÎ¬¼¡Âè¤ÇÌ¤Íè¤¬·è¤Þ¤ë¡£iPhone¤ÈiPad¡¢Mac¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢80Ç¯Âå¤Î¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥ì¥È¥í¥±ー¥É¡ÊRetrocade¡Ë¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö¥¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¡×¤ä¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¥Ü¥Ö¥ë¡×¡Ö¥®¥ã¥é¥¬¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÌ¾¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖApple Vision Pro¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢80Ç¯Âå¤Î¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊË×ÆþÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£iPhone¤äiPad¤Ç¤â¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ì´¤ÎÀ¤³¦¤òÎ¹¤¹¤ë¿·ºî¥ê¥º¥à¥²ー¥à¡ÖFelicity's Door¡×¤ä¡¢¿§ÉÕ¤¤Î¥¿¥¤¥ë¤ò¤½¤í¤¨¤ë¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¡ÖI Love Hue Too+¡×¤â2·î5Æü¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖCrayola ºî¤Ã¤ÆÍ·¤Ö+¡×¤Ç¤Ï1·î22Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£Àã¤À¤ë¤Þºî¤ê¤äÅß¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡Apple Arcade¤Ï¡¢·î³Û900±ß¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢¹¹ð¤äÄÉ²Ã²Ý¶â¤Ê¤·¤Ç200°Ê¾å¤Î¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¡ÖApple One¡×¡Ê·î³Û1200±ß～¡Ë¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²6¿Í¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¶¦Í¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£