¡¡¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥é¥¤¥Õ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMijia¡Ê¥ßー¥¸¥ã¡Ë¡×¤«¤é¡¢¡ÖMijia Smart Audio Glasses¡×¤È¡ÖMijia ¥¹¥Þー¥È¶õµ¤À¶¾ôµ¡ 6¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¤¬2Ëü6980±ß～¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤¬2Ëü5800±ß¡£Amazon.co.jp¤äXiaomi Store¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
Mijia Smart Audio Glasses
¡¡¡ÖMijia Smart Audio Glasses¡×¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥á¥¬¥Í·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£
¡¡¡ÖAviator¡×¡¢¡ÖBrowline¡×¡¢¡ÖTitanium¡×¤Î3¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥Ö¥íー¡ÊBrowline¡Ë¤È¥á¥¿¥ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡ÊAviator¡Ë¤¬2Ëü6980±ß¡¢¥Ç¥£ー¥×¥Á¥¿¥ó¡ÊTitanium¡Ë¤¬3Ëü1980±ß¡£
¡¡ºÇÇöÉô5mm¤Î¥Æ¥ó¥×¥ë¹½Â¤¤Ë¤è¤ê·ÚÎÌ²½¤¬¿Þ¤é¤ì¡¢Titanium¥â¥Ç¥ë¤Î¥Õ¥ìー¥à½ÅÎÌ¤Ï27.6g¡£
¡¡µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥×¥ë¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂ¨ºÂ¤ËÏ¿²»¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÁàºî¤»¤º¤ËÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¡£Ï¿²»Ãæ¤Ï¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ー¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¡£
¡¡4¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥¯¤òÆâÂ¢¤·¡¢ºÇÂç4.5m/s¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¯¾õ¶·¤Ç¤âÄÌÏÃ²ÄÇ½¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ýÂ³»þ´Ö¤Ï²»³ÚºÆÀ¸¤ÇºÇÂç13»þ´Ö¡¢²»À¼ÄÌÏÃ¤ÇºÇÂç9»þ´Ö¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤ÇºÇÂç12Æü´Ö¡£10Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤Ç4»þ´ÖºÆÀ¸¤Ç¤¤ëµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ËÉ¿ÐËÉ¿åÀÇ½¤ÏIP54¡£Bluetooth¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï5.4¡£Mijia Smart Audio Glasses ¥â¥Ç¥ë Aviator Browline Titanium ¥«¥éー ¥á¥¿¥ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È ¥Ö¥íー ¥Ç¥£ー¥×¥Á¥¿¥ó ½Å¤µ¡Ê¥ì¥ó¥º¤Ê¤·¡¿¥ì¥ó¥º¤¢¤ê¡Ë 32.3g¡¿40.4g 32.4g¡¿39.1g 27.6g¡¿34.4g ¥ì¥ó¥º¡Ê²£¡ß½Ä¡Ë 52mm¡ß46mm 54mm¡ß46mm 55mm¡ß33.4mm ¥µ¥¤¥º 56¢¢16-155 54¢¢19-155 55¢¢17-155 ¥Îー¥º¥Ö¥ê¥Ã¥¸ 21mm 19mm 17mm ¥Õ¥ìー¥àÉý 145¡Þ2mm 146.7¡Þ2mm 145.2¡Þ2mm ¥Õ¥ìー¥à¥Æ¥ó¥×¥ë 155mm ¥Æ¥ó¥×¥ëºà¼Á ¥Ý¥ê¥«ー¥Ü¥Íー¥È ¥Õ¥ìー¥àºà¼Á ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó ¥Á¥¿¥ó ¥ì¥ó¥ºÁÇºà TAC ¥Ê¥¤¥í¥ó ¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ 114mAh¡ß2¡¿USB-C ½¼ÅÅ¥Ýー¥È ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ýÂ³»þ´Ö ¥ªー¥Ç¥£¥ªºÆÀ¸¡§ºÇÂç13»þ´Ö
²»À¼ÄÌÏÃ¡§ºÇÂç9»þ´Ö
¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡§ºÇÂç12Æü´Ö ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³ Bluetooth 5.4 ½¼ÅÅ»þ´Ö Ìó1»þ´Ö ËÉ¿åËÉ¿Ð IP54 ÂÐ±þOS Android 10°Ê¹ß¤ª¤è¤ÓiOS 14°Ê¹ß ÉÕÂ°ÉÊ Mijia Smart Audio Glasses¡¿ÊÝ´ÉÍÑ¥Ýー¥Á¡¿¥á¥¬¥Í¥¯¥í¥¹¡¿½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¡Ê»î¶¡ÉÊ¡Ë¡¿¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡¿ÊÝ¾Ú½ñ
Mijia ¥¹¥Þー¥È¶õµ¤À¶¾ôµ¡ 6
¡¡¡ÖMijia ¥¹¥Þー¥È¶õµ¤À¶¾ôµ¡ 6¡×¤Ï3ÁØ¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ËUV¥é¥¤¥È¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢5½Å¤Î¾ô²½¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤¹¤ë¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡£²Á³Ê¤Ï2Ëü5800±ß¡£
¡¡¿·¤¿¤ËPM1¥»¥ó¥µー¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÇÙ¤Î¿¼Éô¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤¹¤ë¶²¤ì¤Î¤¢¤ëÈùºÙ¤ÊÎ³»Ò¤ò¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¼Æâ¤Î¶õµ¤¾õÂÖ¤ÏËÜÂÎ¤ÎLCD¥«¥éー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Áàºî¤ÏXiaomi Home¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î¥ê¥âー¥ÈÀ©¸æ¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÀßÄê¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Google Home¤ª¤è¤ÓAlexa¤Ë¤è¤ë²»À¼Áàºî¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¥«¥Ðー¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿ー¥«¥Ðー¤ÏÍÆ°×¤ËÃåÃ¦¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Çä¤ÈÆ±»þ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡ÖXiaomi Âî¾å¥Òー¥¿ー¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£Mijia ¥¹¥Þー¥È¶õµ¤À¶¾ôµ¡ 6 ¥«¥éー ¥Û¥ï¥¤¥È ½Å¤µ Ìó5.2kg Âç¤¤µ 250¡ß250¡ß555mm ¥Î¥¤¥º¥ì¥Ù¥ë ÄÌ¾ï¥âー¥É¡§¡å64dB¡ÊA¡Ë
¥¹¥êー¥×¥âー¥É¡§¡å32dB¡ÊA¡Ë Å¬ÍÑ¾²ÌÌÀÑ ～30¾ö Î³»Ò¥¯¥êー¥ó¥¨¥¢¶¡µëÎ¨¡ÊCADR Î³»Ò¡Ë 442Î©Ë¡¥áー¥È¥ë/h ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÆâÍÆ Mijia ¥¹¥Þー¥È¶õµ¤À¶¾ôµ¡ 6¡¿¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡¿¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡¿ÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë