¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¹»þ¡Ë¤Ï£±£µÆü¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬¡ÈË½ÎÏÆ°²è³È»¶¡É¤ò¤¦¤±¤Æ¶ÛµÞ²ñµÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Ê¸²Ê¾Ê¤Ï£±£´Æü¡¢Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤Ê¤É¤ÇÀ¸ÅÌ´Ö¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤È¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤±¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¶µ°éÄ¹¤Ê¤É¤ò½¸¤á¤¿¶ÛµÞ²ñµÄ¤ò³«ºÅ¡£²ñµÄ¤Ç¤ÏÊ¸²Ê¾Ê¤«¤éÁ´¹ñ¤Î³Ø¹»¤ËË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ä¤¤¤¸¤á¤Ê¤É¤Ê¤¤¤«ºÆ³ÎÇ§¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Èï³²»ùÆ¸¡¢À¸ÅÌ¤Ø¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤È¿´¿È¤Î¥±¥¢¡¢¤ª¤è¤Ó²Ã³²»ùÆ¸¤Ø¤Î½ÐÀÊÄä»ß¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¤Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ä³È»¶¤¬¿·¤¿¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë¾ðÊó¥â¥é¥ë¶µ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë£Í£Ã¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ï»ö·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤¦ÃÙ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖËÜÍè¤Ï³Ø¹»¤¬¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼þ¤ê¤¬Êó¹ð¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¸¤á¤ÏÈï³²¼Ô¤È²Ã³²¼Ô¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤à¤·¤íÂè»°¼Ô¤¬µ¤¤Å¤¤¤ÆÄÌÊó¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬»ß¤á¤ë¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ¿Ì¾À¤È¤«³°ÉôÁë¸ý¤È¤«¡¢³Ø¹»°Ê³°¤Î²óÏ©¤â´Þ¤á¤ÆÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö£Ó£Î£Ó¤È¤«¤ÇÆ°²è¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò³È»¶¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£