¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û³«Ëë¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Î·´»ÊÍµÌé¤¬¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤·¡Ö¥µ¡¼¥É¤Ç£±Ç¯´Ö½ÐÂ³¤±¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¤¬£±£µÆü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡££±Ç¯´Ö¡Ö£´ÈÖ¡¦¥µ¡¼¥É¡×¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤È¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥´¥íÊáµå¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï»°ÎÝ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆâÌî¤ò»È¤Ã¤ÆÎý½¬¤Ç¤¤ëµåÃÄ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆÃ¸¢¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢º£Æü¤â¥µ¡¼¥É¤Ç¥Î¥Ã¥¯¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯´¶¤¸¤ÆÎý½¬¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥µ¡¼¥É£±ËÜ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡£¥ª¥Õ¤ËÆþ¤ê¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¿·¾±´ÆÆÄ¤Î°Õ»×¤â³ÎÇ§¡£¡Ö¥Ü¥¹¤Ë£Ä£Í¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¥µ¡¼¥É£±ËÜ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡£¥µ¡¼¥É¤Ç£±Ç¯´Ö½ÐÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡£´ÈÖ¤ÎºÂ¤âÅÏ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç¯ÌÀ¤±¡¢»Ø´ø´±¤«¤é¤Ï¡Ö£³£°»î¹ç¤Ç£²³ä£¸Ê¬¤°¤é¤¤ÂÇ¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢º£Ç¯£´ÈÖ¤Ç¤º¤Ã¤È¤¤¤¯¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÂÇÎ¨¤âÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤Þ¤Ê¤¤·´»Ê¤À¤¬¡¢¡Ö£±Ç¯´Ö£´ÈÖ¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£³¤Ç£´ÈÖ¥µ¡¼¥É¡£°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¤¬¡ÖÇØÈÖ¹æ£³¤È¤«£´ÈÖ¤È¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½¥ß¥¹¥¿¡¼¤È¤«¡¢ÏÃÂê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÏÃ¤¬¤Ç¤«¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤òÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¤Æ¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÂç¤¤¯¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£