¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡¢¥ß¥ä¥·¥í¤¬²Ã¤ï¤ë¡×¡¡µÜÂåÂçÀ»¤Î¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹²ÃÆþ¤¬´Ö¶á¤Ë¡ª¡¡¡È¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤ÎÊõ¸Ë¡É¤Ë¾åÎ¦¤Ø

¡¡¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤Ï¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFWµÜÂåÂçÀ»¤Î³ÍÆÀ¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£14Æü¡¢ÃÏ¸µ»æ¡Øcanarias7¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥é¥ó¡¦¥«¥Ê¥ê¥¢¤Ë¡È¥µ¥à¥é¥¤¡É¤¬¹ß¤êÎ©¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥»¥°¥ó¥À¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó2Éô¡Ë¤Ç¼ó°Ì¥é¥·¥ó¡¦¥µ¥ó¥¿¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ÈÆ±¾¡¤ÁÅÀ¤Î2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤Ï¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¹¶·â¿Ø¤Î¶¯²½¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë2Áª¼ê¤ò¿·ÀïÎÏ¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿µÜÂåÂçÀ»¤È¡¢¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥é¥Ü¡Ê¥¦¥Ç¥£¥Í¡¼¥¼¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ14Æü¡¢ÃÏ¸µ»æ¡Øcanarias7¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡¢¥¿¥¤¥»¥¤¡¦¥ß¥ä¥·¥í¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸ò¾Ä¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¡¢¹ç°Õ¤ò»Ä¤¹»ö¹à¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£Àµ¼°È¯É½¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤¬¡ÖÍ¥¤ì¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤È¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢Â¿ºÍ¤Ê¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëµÜÂå¤Ï¡¢2000Ç¯5·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß25ºÐ¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¸å¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¤È¡¢2024Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤é¹ñÆâ¸ø¼°Àï14ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢J1¥ê¡¼¥°¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Î2´§Ã£À®¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤â¸ø¼°Àï¤Ç2·åÆÀÅÀ¤Ë¾è¤»¤¿¤Û¤«¡¢Æ±Ç¯7·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥¯¥é¥Ö¤â¡ÖÂåÉ½Áª¼ê¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤È¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤ÎÍ¥¤ì¤¿¿ô»ú¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡ÈÂçÀ¾ÍÎ¤Î¥Ï¥ï¥¤¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢¥«¥Ê¥ê¥¢½ôÅç¤ò¹½À®¤¹¤ëÅç¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËËÜµò¤ò¹½¤¨¤ë¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¡£¤³¤Î½ôÅçÁ´ÂÎ¤Ï¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥í¥ó»á¡Ê¡È¥¹¡¼¥Ú¥ë¥Ç¥Ý¥ë¡É¤Î¾ÝÄ§¡Ë¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥À¥Ó¥É¡¦¥·¥ë¥Ð»á¡Ê¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë¡¢¥Ú¥É¥ê¡Ê¸½¡§¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥â¥ì¥¤¥í¡Ê¸½¡§¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¡Ë¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤â¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅÁÅý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2007¡Ý08¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ÏÊ¡ÅÄ·òÆó»á¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1Éô¤Çµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤ÈÀõÌîÂóËá¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¡¢2Éô¤Ç¤Ï´îÂ¿°íÌé¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥ÀB¡Ë¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÉÔÌÓ¤ÎÃÏ¡É¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¡¢µÜÂå¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
