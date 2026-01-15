¡Ö¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¿À¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï!!!!!!!!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ä¤Á¤ãÌÌÇò¤½¤¦!!¡×- ÀÄÆ¼¶À¥Á¥ç¥³¤òºî¤ì¤ëÊ¡°æÎòÇî¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÏÃÂêÊ¨Æ
ÆìÊ¸Ê¸²½¤ä¸ÅÊ¯»þÂå¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÇîÊª´Û¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¸û¶Ì¤äÅÚ´ï¤Å¤¯¤ê¤ÎÂÎ¸³¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¡°æ¸©¤Ë¤¢¤ë¡ÖÊ¡°æ»ÔÎ©¶¿ÅÚÎò»ËÇîÊª´Û¡×¤Ç¤Ï¤³¤Î»þ´ü¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Ê¡°æ¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë »°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¥×¥ê¥«ºî¤ê¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òº£Åß¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Ê¡°æ»Ô²ÖÌîÃ«¸ÅÊ¯½ÐÅÚ¤Î»°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¤«¤é·¿¼è¤ê¤·¤¿¿©ÉÊÍÑ¥·¥ê¥³¥óÀ½¤ÎÃò·¿¤Ë¥Á¥ç¥³¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢ËÜÊª¤ÈÆ±¤¸Âç¤¤µ(Ä¾·ÂÌó22cm)¡¢Æ±¤¸ÌÏÍÍ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¥×¥ê¥«¤òÀ½Â¤¤·¤Þ¤¹¡£
(@FukuiHistory¤è¤ê°úÍÑ)
¡Ö»°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¡×¤È¤Ï¡¢¸ÅÊ¯»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÀÄÆ¼¶À¤Ç¡¢¿ÀÍÍ¤äÎî½Ã¤ÎÊ¸ÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£Ì¾Á°¤â¥Ó¥¸¥å¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ê¡°æ»Ô²ÖÌîÃ«¸ÅÊ¯¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤ò¥Á¥ç¥³¤Çºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤³¤ÎºÙ¤«¤¤Ê¸ÍÍ¡£·¿¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ë¥Á¥ç¥³¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤! ¤·¤«¤â¼ÂÊªÂç¤ÎÄ¾·Â22Ñ¤Ã¤Æ¡¢´°À®¤·¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤Í!
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¿À¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï!!!!!!!! ¤¤¡¢¹Ô¤¤¿¤¤!!!!!!!¡×¡ÖÀ¨¤¤¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÄ¯¤á¤Æ¤·¤«¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ(¾Ð) Íß¤·¤¤¡¼¡¼¡¼!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ä¤Á¤ãÌÌÇò¤½¤¦!!¤¤¤¤¿¤¤!!!¡×¡ÖÊ¡°æ¤Ã¤Æ²¿¤È¤¤¤¦¤«¥ì¥Ù¥ë¹â¤Ã¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê´ë²è¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤âÂç¶½Ê³! ¸ÅÊ¯¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¿¤À¤Î¥Á¥ç¥³¹¥¤¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤â¡¢¶½Ê³¾õÂÖ¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
³«ºÅÆü¤Ï2·î7Æü¡¢3·î7Æü¤ÎÆóÆü´Ö¡£¤¤¤º¤ì¤â¸áÁ°1²ó¡¢¸á¸å2²ó¤Î·×3²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»²²ÃÈñ¤Ï¡¢1ÁÈ(3¿Í¤Þ¤Ç)1Ëç¤Ç2,000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ²óÃêÁª¤Ç8ÁÈ¤Þ¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼Á°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÅÊ¯¤äÆìÊ¸¹¥¤¤Ê¿Í¤ËÅÏ¤»¤Ð¡¢´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î·¿¡¢Íß¤·¤¤¡Ä¡Ä!¡×¡Ö·¿Çä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê?¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¡Ö»°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¤ÎÀÐ¤³¤¦¥ì¥×¥ê¥«¤Å¤¯¤ê¡×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇÀÐ¤³¤¦¥ì¥×¥ê¥«¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¡¢¿©ÉÊÍÑ¥·¥ê¥³¥ó¤Ç·¿¼è¤ê¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡¢Ìµ¸Â¤Ë»°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¥Á¥ç¥³¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«!!¾Ð
¤·¤«¤âÆ±´Û¸ø¼°¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¥³¥ó·¿¤ÎºàÎÁ¤äºî¤êÊý¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ê¡°æ¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë »°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¥×¥ê¥«ºî¤ê¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òº£Åß¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Ê¡°æ»Ô²ÖÌîÃ«¸ÅÊ¯½ÐÅÚ¤Î»°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¤«¤é·¿¼è¤ê¤·¤¿¿©ÉÊÍÑ¥·¥ê¥³¥óÀ½¤ÎÃò·¿¤Ë¥Á¥ç¥³¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢ËÜÊª¤ÈÆ±¤¸Âç¤¤µ¡ÊÄ¾·ÂÌó22cm¡Ë¡¢Æ±¤¸ÌÏÍÍ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¥×¥ê¥«¤òÀ½Â¤¤·¤Þ¤¹¡£https://t.co/Pz3T0BcPkV pic.twitter.com/hxIOTmDzOd- Ê¡°æ»ÔÎ©¶¿ÅÚÎò»ËÇîÊª´Û (@FukuiHistory) January 7, 2026
»°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¤Î¸¶·¿¤¬Íß¤·¤¤Êý¤Ï¡¢ËèÇ¯²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÀÐ¤³¤¦¥ì¥×¥ê¥«¤òºî¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê²èÁü¤ÏºòÇ¯¤Î¥Á¥é¥·¡ËÀÐ¤³¤¦¥ì¥×¥ê¥«¤µ¤¨¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¿©ÉÊÍÑ¥·¥ê¥³¥ó¤Ç·¿¼è¤ê¤·¤Æ¡¢Ìµ¸Â¤Ë»°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¥Á¥ç¥³¤òºî¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£https://t.co/dFm48dyqbr- Ê¡°æ»ÔÎ©¶¿ÅÚÎò»ËÇîÊª´Û (@FukuiHistory) January 8, 2026
Ê¡°æ¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë »°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¥×¥ê¥«ºî¤ê¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òº£Åß¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Ê¡°æ»Ô²ÖÌîÃ«¸ÅÊ¯½ÐÅÚ¤Î»°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¤«¤é·¿¼è¤ê¤·¤¿¿©ÉÊÍÑ¥·¥ê¥³¥óÀ½¤ÎÃò·¿¤Ë¥Á¥ç¥³¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢ËÜÊª¤ÈÆ±¤¸Âç¤¤µ(Ä¾·ÂÌó22cm)¡¢Æ±¤¸ÌÏÍÍ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¥×¥ê¥«¤òÀ½Â¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¡×¤È¤Ï¡¢¸ÅÊ¯»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÀÄÆ¼¶À¤Ç¡¢¿ÀÍÍ¤äÎî½Ã¤ÎÊ¸ÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£Ì¾Á°¤â¥Ó¥¸¥å¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ê¡°æ»Ô²ÖÌîÃ«¸ÅÊ¯¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤ò¥Á¥ç¥³¤Çºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤³¤ÎºÙ¤«¤¤Ê¸ÍÍ¡£·¿¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ë¥Á¥ç¥³¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤! ¤·¤«¤â¼ÂÊªÂç¤ÎÄ¾·Â22Ñ¤Ã¤Æ¡¢´°À®¤·¤¿¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤Í!
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¿À¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï!!!!!!!! ¤¤¡¢¹Ô¤¤¿¤¤!!!!!!!¡×¡ÖÀ¨¤¤¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÄ¯¤á¤Æ¤·¤«¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ(¾Ð) Íß¤·¤¤¡¼¡¼¡¼!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ä¤Á¤ãÌÌÇò¤½¤¦!!¤¤¤¤¿¤¤!!!¡×¡ÖÊ¡°æ¤Ã¤Æ²¿¤È¤¤¤¦¤«¥ì¥Ù¥ë¹â¤Ã¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê´ë²è¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤âÂç¶½Ê³! ¸ÅÊ¯¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¿¤À¤Î¥Á¥ç¥³¹¥¤¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤â¡¢¶½Ê³¾õÂÖ¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
³«ºÅÆü¤Ï2·î7Æü¡¢3·î7Æü¤ÎÆóÆü´Ö¡£¤¤¤º¤ì¤â¸áÁ°1²ó¡¢¸á¸å2²ó¤Î·×3²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»²²ÃÈñ¤Ï¡¢1ÁÈ(3¿Í¤Þ¤Ç)1Ëç¤Ç2,000±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ²óÃêÁª¤Ç8ÁÈ¤Þ¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ç¡¼Á°¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÅÊ¯¤äÆìÊ¸¹¥¤¤Ê¿Í¤ËÅÏ¤»¤Ð¡¢´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î·¿¡¢Íß¤·¤¤¡Ä¡Ä!¡×¡Ö·¿Çä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê?¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¡Ö»°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¤ÎÀÐ¤³¤¦¥ì¥×¥ê¥«¤Å¤¯¤ê¡×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇÀÐ¤³¤¦¥ì¥×¥ê¥«¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¡¢¿©ÉÊÍÑ¥·¥ê¥³¥ó¤Ç·¿¼è¤ê¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡¢Ìµ¸Â¤Ë»°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¥Á¥ç¥³¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¤«!!¾Ð
¤·¤«¤âÆ±´Û¸ø¼°¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¥³¥ó·¿¤ÎºàÎÁ¤äºî¤êÊý¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ê¡°æ¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë »°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¥×¥ê¥«ºî¤ê¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òº£Åß¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Ê¡°æ»Ô²ÖÌîÃ«¸ÅÊ¯½ÐÅÚ¤Î»°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¤«¤é·¿¼è¤ê¤·¤¿¿©ÉÊÍÑ¥·¥ê¥³¥óÀ½¤ÎÃò·¿¤Ë¥Á¥ç¥³¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢ËÜÊª¤ÈÆ±¤¸Âç¤¤µ¡ÊÄ¾·ÂÌó22cm¡Ë¡¢Æ±¤¸ÌÏÍÍ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¥×¥ê¥«¤òÀ½Â¤¤·¤Þ¤¹¡£https://t.co/Pz3T0BcPkV pic.twitter.com/hxIOTmDzOd- Ê¡°æ»ÔÎ©¶¿ÅÚÎò»ËÇîÊª´Û (@FukuiHistory) January 7, 2026
»°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¤Î¸¶·¿¤¬Íß¤·¤¤Êý¤Ï¡¢ËèÇ¯²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÀÐ¤³¤¦¥ì¥×¥ê¥«¤òºî¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê²èÁü¤ÏºòÇ¯¤Î¥Á¥é¥·¡ËÀÐ¤³¤¦¥ì¥×¥ê¥«¤µ¤¨¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¿©ÉÊÍÑ¥·¥ê¥³¥ó¤Ç·¿¼è¤ê¤·¤Æ¡¢Ìµ¸Â¤Ë»°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¥Á¥ç¥³¤òºî¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£https://t.co/dFm48dyqbr- Ê¡°æ»ÔÎ©¶¿ÅÚÎò»ËÇîÊª´Û (@FukuiHistory) January 8, 2026