¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¡¢¡Ö²¿¤«¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡© ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿äÂ¬¹çÀï¤¬¥¹¥¿ー¥È
¡ÊMCU¡Ë±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶ーÍ½¹ðÊÔ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º±£¤·¡É¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¯¤âSNS¤Ë¤Æ¡È¿äÂ¬¹çÀï¡É¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ºî¥µ¥¤¥É¤Ë¤è¤ëÊÔ½¸¤Î²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢4¼ïÎà¤Î±ÇÁü¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥«¥ó¥À¡õ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¤Î¥Æ¥£¥¶ー¤À¡£¥·¥å¥ê¤ä¥¶¡¦¥·¥ó¥°¡¿¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥à¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë½èÍý¤Ç¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¿ÍÊª¤¢¤ë¤¤¤ÏÊªÂÎ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¡£
There are severally things/people digitally edited out of the 4th Avengers Doomsday Trailer¡Ä- Carl (@ProjectHurts)
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Û¤ÉÂç¤¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â»×¤¨¤ë¤¬¨¡¨¡¤¼¤Ò¤´¼«¿È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤òºÆÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿äÂ¬¹çÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎMCU±Ç²è¤¬¡¢Í½¹ðÊÔ¤Î»þÅÀ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÉú¤»¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡£¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Îー¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Ûー¥à¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Ç¤Ï¥È¥Óー¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¡õ¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥¬ー¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÎÉüµ¢¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë½èÍý¤Ç±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©ー¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âËÜÊÔ¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Í½¹ðÊÔ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©ー¡Ù¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë°ÊÍè¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¥¢¥ó¥½¥Ëー¡õ¥¸¥çー¡¦¥ë¥Ã¥½´ÆÆÄ¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í½¹ðÊÔ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÁÇºà¤Î°·¤¤¤Ë¤¤ï¤á¤Æ°Õ¼±Åª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£¤¹¤Ç¤ËSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢4¼ïÎà¤Î±ÇÁü¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Í½¹ðÊÔ±ÇÁü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡£¥Ò¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î±ÇÁü¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡ÙËÜÊÔ¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤¬¤Þ¤ÀÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© ±ÇÁü¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¡È²¿¤«¡É¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯12·î18Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£