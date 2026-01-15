¡Ú¥´¥Ç¥£¥Ð¡ÛÁÏ¶È100¼þÇ¯µÇ°¡¢¥¹¥¿¡¼¥·¥§¥Õ5¿Í¤¬É½¸½¤¹¤ë¡Öµæ¶Ë¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì
¥´¥Ç¥£¥Ð¤Ï2026Ç¯¤ËÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ1·î15Æü¤«¤é¡Ö¥¹¥¿¡¼ ¥·¥§¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¸¥å¥¨¥ë ¥ª¥Ö ¥¸ ¥¢¡¼¥¹¡×¤òÈ¯Çä¡£À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë5¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼¥·¥§¥Õ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶À¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¸ÂÄê¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡£
¡ûÀ¤³¦80¤«¹ñ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
È¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥·¥å¥·¥ã¥ó»á¤Ï2026Ç¯¤Î100¼þÇ¯¤Ç¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÖÍ·¤Ó¿´¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢1Ç¯¤«¤±¤ÆµÇ°¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥·¥å¥·¥ã¥ó»á
¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¤Ï80¤«¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ç1ÈÖ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤¿Åö½é¥´¥Ç¥£¥Ð¤Ï"Æ´¤ì¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È"¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢"Æ´¤ì"¤È"¿È¶á"¤ÎÎ¾Êý¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£¸å¤ÏGODIVA café¤ä¡¢¹¥¤¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥Á¥ç¥³¤òÁª¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤¬°ìÈÖ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÈÎÏ©¤òÊ£¿ôÅ¸³«¤¹¤ë¥í¡¼¥«¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À®¸ù¤ÎÍ×°ø¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
80¤«¹ñÅ¸³«¤¹¤ë¥´¥Ç¥£¥Ð¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬°ìÈÖ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤À¤È¤¤¤¦
Â³¤¤¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Éô ¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È ¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥ß¥ó»á¤Ï¡¢100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Éô ¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È ¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥ß¥ó»á
1·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿2¼ïÎà¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Î¤¦¤Á¡Ö100Ç¯¤ÎÍ·¤Ó¿´¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò´Ý¤´¤È¶Å½Ì¤·¤¿¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÅª¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¡Ö¥¢¥ê¥¹¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÏÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
1·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿2¼ïÎà¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
ÆÃ¤Ë¡Ö100Ç¯¤ÎÍ·¤Ó¿´¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤Î1926Ç¯°ÊÍè¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Ë¤É¤ó¤ÊÍ·¤Ó¿´¤òÆþ¤ì¹þ¤ó¤ÇÍè¤¿¤Î¤«¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤ÆÅ¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿1945Ç¯¤òµÇ°¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥¯¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¡×¤ä¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¼¼¤Î¸æÍÑÃ£Ç§ÄêÎ³¤Î¡Ö¥¨¥¥å¥½¥ó100¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡×¤Ê¤É1Î³1Î³¤¬»þÂå¤´¤È¤Î¥´¥Ç¥£¥Ð¤ÎÍ·¤Ó¿´¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
100Ç¯¤Î»þÂå¤ò¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Î¤è¤¦¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À
¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÌ¥ÎÏ
¡û¥¹¥¿¡¼¥·¥§¥Õ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë100¼þÇ¯µÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¤µ¤é¤Ë1·î15Æü¤«¤é¤Ï100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼ ¥·¥§¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¸¥å¥¨¥ë ¥ª¥Ö ¥¸ ¥¢¡¼¥¹¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥·¥§¥Õ¤¬1Î³¤º¤ÄÃ´Åö¡£¾å¼Á¤ÊÈ¢¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡Ö¥¹¥¿¡¼ ¥·¥§¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥¸¥å¥¨¥ë ¥ª¥Ö ¥¸ ¥¢¡¼¥¹¡×(5Î³Æþ¤ê4,050±ß/10Î³Æþ¤ê7,344±ß/15Î³Æþ¤ê1Ëü1,664±ß)
¥´¥Ç¥£¥Ð¤¬100Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥È¥ê¥å¥Õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î·Ð¸³¤Èµ»½Ñ¤Î·ë¾½
È¯É½²ñ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤ÎÀ¤³¦Åª¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë»á¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È³¦¤Ç¥È¥ê¥å¥Õ¤ÏÈó¾ï¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤·¡¢¼«¿È¤Î¥Ô¡¼¥¹¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¡¡¥·¥Ê¥â¥ó¡¡¥Ð¥Ë¥é¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½Å¸ü¤Ç¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥¹¥â¡¼¥¯¹á¤ëÉ÷Ì£¤Ë¥Ð¥Ë¥é¤È¥·¥Ê¥â¥ó¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ò²Ã¤¨Ä´ÏÂ¤µ¤»¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥³¥ê¡¼¥Ë»á
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¿¦¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥ê¥ª¥ó»á¤Ï¼«¿È¤Î¥Ô¡¼¥¹¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ ¥ª ¥»¥¶¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¬Âç¹¥¤¤ÊÏÂ¤ÎÁÇºà¤´¤Þ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥é¥à¼ò¤ò²Ã¤¨¡¢¥á¥¥·¥³»º¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È66%¤È¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÅº¤¨¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥ê¥ª¥ó»á
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë½Ð¿È¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨·ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¸¥ã¥Ë¥¹¡¦¥¦¥©¥ó»á¤Ï¼«¿È¤Î¥Ô¡¼¥¹¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¡¡¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¥í¡¼¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤ÏÍ£°ì¤Î½÷À¤Î¥·¥§¥Õ¤È¤·¤Æ½÷À¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÁÏºî¤·¤¿¤¤¤ÈÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¥í¡¼¥º¤È¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯Á¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ë¥¹¡¦¥¦¥©¥ó»á
¥´¥Ç¥£¥Ð ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¡¦¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨/¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ô¥©¥í¡¼»á¤Ï¤Ï¼«¿È¤Î¥Ô¡¼¥¹¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ ¥¨¥¯¥é¥É ¥Î¥ï¥¼¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥´¥Ç¥£¥Ð¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥É¥é¥Ã¥×¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¦¿Í¡£50¡ó¤Î¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¡¢¤è¤ê´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤È°ì½ï¤Ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¡¦¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥·¥å¥ô¥©¥í¡¼»á
¥Æ¥£¥¨¥ê¡¼¡¦¥Þ¥ë¥¯¥¹»á¤«¤é¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿
¡û½ÂÃ«¤ÇÅ¸Í÷²ñ¡Ö100 Words of GODIVA¡×¤ò3Æü´Ö³«ºÅÃæ
ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢1·î15Æü¤«¤é17Æü¤Î11»þ¡Á19»þ¤Þ¤Ç¡¢½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Scene12(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¤Ë¤Æ"¥´¥Ç¥£¥Ð¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë100¤Î¸ÀÍÕ"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡Ö100 Words of GODIVA¡Á¥Ö¥é¥ó¥É¤òËÂ¤°¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Á¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¯³Ø¤äÁÛ¤¤¡¦Í·¤Ó¿´¤Ê¤É¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
"¥´¥Ç¥£¥Ð¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë100¤Î¸ÀÍÕ"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤¬½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç³«ºÅ
¥´¥Ç¥£¥Ð¤ÎÎò»Ë¤ò¾ÜºÙ¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤â
