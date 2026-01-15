¡ÖÂçÃÀÈþµÓ¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡×BLACKPINK¡¦¥¸¥¹¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¥³¥é¥Ü¡ª °¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤ÈþËÆ¡ÚPHOTO¡Û
BLACKPINK¤Î¥¸¥¹¤¬¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£
¥¸¥¹¤Ï1·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖHello Kitty Hello Jisoo¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥¹¡¢¡ÈÄ¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡É¤ÎÂçÃÀÈþµÓ
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¥¸¥¹¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥ì¡¼¥¹¥É¥ì¥¹¤ËÂç¤¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¼«¤é»²²Ã¤·¤¿¡ÖHELLO KITTY ¡ß JISOO¡×¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸½¾ì¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥¹¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬Í»¹ç¤·¤¿Âç·¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î²£¤Ç¡¢°¦¤é¤·¤¤¡È¤Û¤Ã¤Ú¥Ï¡¼¥È¡É¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¤¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤¨¤ÆÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤ê¤È¡¢¸µÁÄ¡Ö¿Í´Ö¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡×¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È²Ö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ¸ÏÃ¤ÎÃæ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡ÖHELLO KITTY ¡ß JISOO¡×¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢40cm¥µ¥¤¥º¤ÎÂç·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß5¼ï¤È¡¢¥é¥ó¥À¥à»ÅÍÍ¤Î¥×¥é¥Ã¥·¥å¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼11¼ï¤Ê¤É¡¢¥¸¥¹¤Î¹¥¤ß¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢1·î14Æü¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë¡¦¹¾Æî¶è¤Î¥È¥µ¥ó¸ø±à¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡ÖKREAM DOSAN¡×¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥¹¤¬½êÂ°¤¹¤ëBLACKPINK¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEADLINE¡Ù¤ò2·î27Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥¸¥¹¤ÏNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼Èà»á¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉüµ¢¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£