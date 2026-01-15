·ò¹¯°Û¾ïÀâ¤ÇµÙ»ßÃæ¤Ê¤Î¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¥á¥¤¥¯¤Ç¶á¶·Êó¹ð¤·¤¿´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë
·ò¹¯°Û¾ïÀâ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×2NE1¡Ê¥È¥¥¥¨¥Ë¥£¥ï¥ó¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤¬Í£°ìÌµÆó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¶á¶·¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°§»¢¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Ï1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öº£ÆüÇã¤Ã¤¿¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥ê¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¯¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Ï¡¢¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê´éÎ©¤Á¤È¡¢Èà½÷ÆÃÍ¤ÎÇ»¤¤¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤È¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤Ç»ëÀþ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿ÀÖ¤¤¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥á¥¤¥¯¤ò´°àú¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Öº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¡×¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤À¤±¤Î¥á¥¤¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®¤¤È¿±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Ï¸½ºß¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¸ø¼°³èÆ°¤ò°ì»þÃæÃÇ¤·¡¢µÙÍÜ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡£°ÊÁ°¡¢½êÂ°»öÌ³½êÂ¦¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤Î·ò¹¯²óÉü¤Î¤¿¤á¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¾ï¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²óÉü¤·¤¿»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥à ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1984Ç¯3·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2005Ç¯¤ËYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ê¡¢2009Ç¯3·î¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×2NE1¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿²Î¾§ÎÏ¤È¸ÄÀÅª¤Ê²ÎÀ¼¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£2016Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¶õÇò´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£2018Ç¯¤ËD-Nation¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡£