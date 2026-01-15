Æñ°×ÅÙ¹â¤¹¤®¡©SEVENTEEN¡¦¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡¢¿·¶Ê¡ØBlue¡Ù¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¡È¼ÂÎÏÇÉ²Î¼ê¡É¤¬Â³¡¹»²Àï¡ª
SEVENTEEN¤Î¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¡ØBlue¡Ù¤¬¡¢¡È²Î¾§ÎÏ¼«Ëý¡É¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½÷À¥Ç¥å¥ªDavichi¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¤¡¦¥à¥¸¥ó¡¢¥æ¥ó¥Ê¡¢¤½¤·¤ÆRIIZE¤Î¥½¥Ò¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ØBlue¡Ù¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥®¥ç¥à¡¢Ê¡²¬¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡õÆüËÜ¿©ËþµÊ¡ª
Âî±Û¤·¤¿²Î¾§ÎÏ¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢¸¶¶Ê¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ÇºÆ²ò¼á¤·¤¿±ÇÁü¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ï¡¢Davichi¤Î¥¤¡¦¥Ø¥ê¤È¤È¤â¤Ë¡ØBlue¡Ù¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÉôÊ¬¤ò²Î¾§¡£2¿Í¤ÎË¤«¤Ê²ÎÀ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¸¶¶Ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥é¥¤¥ó¤¬¼ª¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡£¥É¥®¥ç¥à¤Ï¡¢¥¤¡¦¥à¥¸¥ó¤È¥Þ¥¤¥¯¤Ê¤·¤Î¡ÈÀ¸¥é¥¤¥Ö¡É¤ÇÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Û¤«¡¢Davichi¤Î¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¥ç¥ó¤È¤â´ÅÈþ¤Ê²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥æ¥ó¥Ê¤ÈRIIZE¤Î¥½¥Ò¤Ï¡¢¥½¥í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡ØBlue¡Ù¤òÈäÏª¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¥æ¥ó¥Ê¤ÏÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤ÇÅß¤Î¥à¡¼¥É¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¡¢¥½¥Ò¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²»¿§¤Ç¸¶¶Ê¤ò²Î¤¤¤³¤Ê¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¼ÂÎÏ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ëÆ°²è¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾¢¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»êÊ¡¤Î»þ´Ö¡×¡Ö¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½À®Î©¤¹¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»¿¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°Û¿§¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¼ÒÆâ¥Ó¥å¡¼¹©¶È¡×¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö90Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¡×¤È¡ØBlue¡Ù¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡£¸ØÄ¥¤·¤¿²Î¤¤Êý¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¥ç¥ó¤È¡¢É¬»à¤Ë¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤ë¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤ÎÂÐÈæ¤¬¡¢¿·Á¯¤Ê¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ØBlue¡Ù¥·¥Í¥Þ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¡È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¤ò´Ñ¤ÆÎÞ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥»¥ë¥Õ¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¡¢¶¦Í¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý²ÃÃæ¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡×¡Ê1·î12ÆüÉÕ¡Ë¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£²»¸»¤â¸ø³«ÅöÆü¤ËBugs¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢´Ú¹ñ¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¡ÖµÞ¾å¾º²»³Ú¡×3°Ì¤ËÄêÃå¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤ÏËÜÆü¡Ê15Æü¡Ë¤ÎMnet¡ØM COUNTDOWN¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢16Æü¤ÎKBS2¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤ª¤è¤Ó¡ØTHE SEASONS¡Á10cm¤Î¥¹¥À¥à¥¹¥À¥à¡Ù¡¢18Æü¤ÎSBS¡Ø¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ØBlue¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼«¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ØGOING ¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡§°ÅÞ¥×¥É¡ÙÂè2ÏÃ¤Ç¤â¿·¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÆÏ¤±¡¢¡È¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¥º¡É¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Î¾§ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥É¥®¥ç¥à¡ÊDK¡Ë¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥½¥¯¥ß¥ó¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹178cm¡£·ÝÌ¾¡È¥É¥®¥ç¥à¡É¤Î´Á»úÉ½µ¤Ï¡ÈÆ»·ó¡É¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ»¤ò·ó¤Í¤ë¿Í¡¢Â¿·ÝÂ¿ºÍ¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SEVENTEENÆâ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îý½¬À¸¤Î»þÅÀ¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É²Î¾§ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£°ìÊý¤Ç¥®¥ã¥°¥»¥ó¥¹¤¬½¨°ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿È¯¸À¤äµóÆ°¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¡þ¥¹¥ó¥°¥¡¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1998Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥×¡¦¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡£¿ÈÄ¹174cm¡£2012Ç¯¤«¤éPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¡¢3Ç¯2¥«·î¤ÎÎý½¬À¸´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îý½¬À¸»þÂå¤«¤é¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¹â¤¤MC¥¹¥¥ë¤äÍ¥¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÎÏ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¡£