¸µÎø¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë24ºÐ¤ÇÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥¤Î°äºî¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ðÊÔ¤ò¸ø³«
24ºÐ¤ÇÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿½÷Í¥¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Î°äºî¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÏËèÆüËèÆü¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤¬¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
1·î15Æü¡¢±Ç²è¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÏËèÆüËèÆü¡ÙÂ¦¤Ï¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ðÊÔ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¥¥¹¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤È¡ÈÌ¤À®Ç¯¸òºÝ¡É¡©
ËÜºî¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬º®Íð¤¹¤ë17ºÐ¤Î»þ´ü¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤Î¹ðÇò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡¢¥É¥¿¥Ð¥¿ÀÄ½Õ¥í¥Þ¥ó¥¹¤À¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»Â´¶È¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¥Û¥¹¡Ê±é¼Ô¥¤¡¦¥Á¥§¥ß¥ó¡Ë¤¬¥è¥¦¥ë¡Ê±é¼Ô¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¡Ë¤ËÆÍÁ³¹ðÇò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÆ°ÍÉ¤·¤¿¥è¥¦¥ë¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¥Û¥¹¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤´¶¾ð¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¹â¹»À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
Í§Ã£°Ê¾å¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¥è¥¦¥ë¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¥Û¥¹¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¥è¥¦¥ë¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤ÎÀèÇÚ¥Û¥¸¥§¡Ê±é¼Ô¥ê¥å¡¦¥¦¥£¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢3¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¼¡Âè¤Ë¤â¤Ä¤ì»Ï¤á¤ë¡£
Í§¾ð¤ÈÎø¤Î¶¹´Ö¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤ë´¶¾ð¤ÎÇÈ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤Î»Ñ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿ÀÄ½Õ»þÂå¤òÁÛµ¯¤µ¤»¡¢¿¼¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÏËèÆüËèÆü¡Ù¤Ï¡¢2·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯2·î16Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¾ëÅì¶è¤Î¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢¸µÎø¿Í¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°äÂ²Â¦¤Ï¡¢¸Î¿Í¤¬Ì¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤«¤éÌó6Ç¯´Ö¡¢¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥óÂ¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ì¤À®Ç¯¤Î»þ´ü¤Ë¸òºÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸ÇÈÝÄê¡£Î¾¼Ô¤Ï¿¿¼Â¤ò¤á¤°¤ë¹¶ËÉ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡þ¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯7·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£9ºÐ¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿2009Ç¯¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØÅß¤Î¾®Ä»¡Ù¤Ç¤Ï¸É»ù±¡¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¾¯½÷¤òÇ®±é¡£¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÌò¼Ô»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£2010Ç¯¤Î¡Ø¥¢¥¸¥ç¥·¡Ù¤Ç¤Ï¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤È¶¦±é¤·¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ±Ç²èÂç¾Þ¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤òºÇÇ¯¾¯¤Ç¼õ¾Þ¡£2019Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡§º¾µ½ÁàºîÃÄ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¨ÏÓ¤Î½÷Å¥ËÀÌò¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£2022Ç¯5·î18Æü¤ËÌÈµö¼è¤ê¾Ã¤·¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅ¥¿ì¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¡£2025Ç¯2·î16Æü¡¢24ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£