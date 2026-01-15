¥Õ¥¸¥ßÌÏ·¿¡¢4·îÈ¯Çä¡Ö¥«ー¥â¥Ç¥ë¡×¿·À½ÉÊ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥¹¥Ð¥ë ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ WRX STI(GT¡¦W¥¦¥£¥ó¥°ÉÕ¤)¡×¤äÆ¬Ê¸»úD¥·¥êー¥º¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×R ÆóµÜÂçµ±¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì
¡Ö1/24 ID339 ¥¹¥Ð¥ë ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ WRX STI(GT¡¦W¥¦¥£¥ó¥°ÉÕ¤)¡×
¡¡¥Õ¥¸¥ßÌÏ·¿¤Ï¡¢4·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¡Ö¥«ー¥â¥Ç¥ë¡×¿·À½ÉÊ¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö1/24 ID339 ¥¹¥Ð¥ë ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ WRX STI(GT¡¦W¥¦¥£¥ó¥°ÉÕ¤)¡×¡¢¡Ö1/12 AXES1EX-1 ¥Ë¥Ã¥µ¥ó ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R(BNR32) ÆÃÊÌ»ÅÍÍ(¥É¥é¥¤¥Ðー¥Ñー¥ÄÉÕ¤)¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¬Ê¸»úD¥·¥êー¥º¤«¤é¤Ï¡Ö1/24 ISD014 ¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×R ÆóµÜÂçµ±¡×¤È¡Ö1/24 ISD12EX-1 FD3S RX-7 ¥Þ¥Ä¥À¥¹¥Ôー¥ÉA-spec ¹â¶¶·¼²ð ÆÃÊÌ»ÅÍÍ(¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤)¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1/24 ID339 ¥¹¥Ð¥ë ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ WRX STI(GT¡¦W¥¦¥£¥ó¥°ÉÕ¤)
È¯Á÷Í½ÄêÆü¡§4·î8Æü
²Á³Ê¡§4,180±ß
¥³ー¥ÉNO.4968728048338
¡¡¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ WRX STI¤Ë¥¨¥¢¥í¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤·¤ÆÉü¹ïÅÐ¾ì¡£
¢¢¡Ö1/24 ID339 ¥¹¥Ð¥ë ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ WRX STI(GT¡¦W¥¦¥£¥ó¥°ÉÕ¤)¡×¤Î¥Úー¥¸
1/24 ISD014 ¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×R ÆóµÜÂçµ±
È¯Á÷Í½ÄêÆü¡§4·î22Æü
²Á³Ê¡§4,400±ß
¥³ー¥ÉNO.4968728184005
¡¡Æ¬Ê¸»úD¥·¥êー¥º¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×R ÆóµÜÂçµ±¡×¤¬¡ÖE.A.S¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¥·¥ãー¥·»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì¡£
¢¢¡Ö1/24 ISD014 ¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×R ÆóµÜÂçµ±¡×¤Î¥Úー¥¸
1/24 ISD12EX-1 FD3S RX-7 ¥Þ¥Ä¥À¥¹¥Ôー¥ÉA-spec ¹â¶¶·¼²ð ÆÃÊÌ»ÅÍÍ(¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤)
È¯Á÷Í½ÄêÆü¡§4·î28Æü
²Á³Ê¡§3,960±ß
¥³ー¥ÉNO.4968728183992
¡¡¹â¶¶·¼²ð»ÅÍÍ¤Î¡ÖFD3S RX-7 ¥Þ¥Ä¥À¥¹¥Ôー¥ÉA-spec¡×¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍÈÇ¡£
¢¢¡Ö1/24 ISD12EX-1 FD3S RX-7 ¥Þ¥Ä¥À¥¹¥Ôー¥ÉA-spec ¹â¶¶·¼²ð ÆÃÊÌ»ÅÍÍ(¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤)¡×¤Î¥Úー¥¸
1/12 AXES1EX-1 ¥Ë¥Ã¥µ¥ó ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R(BNR32) ÆÃÊÌ»ÅÍÍ(¥É¥é¥¤¥Ðー¥Ñー¥ÄÉÕ¤)
È¯Á÷Í½ÄêÆü¡§4·î30Æü
²Á³Ê¡§17,600±ß
¥³ー¥ÉNO.4968728142180
¢¢¡Ö1/12 AXES1EX-1 ¥Ë¥Ã¥µ¥ó ¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥óGT-R(BNR32) ÆÃÊÌ»ÅÍÍ(¥É¥é¥¤¥Ðー¥Ñー¥ÄÉÕ¤)¡×¤Î¥Úー¥¸
(C)FUJIMI. All rights reserved.