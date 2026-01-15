¤Ê¤ó¤À¤«¥Ä¥¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¼Ùµ¤¤¬¸¶°ø¤«¤â!? ±¿¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¡È¼Ùµ¤Ê§¤¤¡É½¬´·
³«±¿¤Î¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥°¥Ã¥º¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼õÍÆ¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡£¡È¼Ùµ¤¡É¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤º¡¢±¿¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤¹¿´¹½¤¨¤ä½¬´·¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼Ùµ¤¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÎÏ¤Ë
¤Ê¤ó¤À¤«¥Ä¥¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÂÎ¤¬½Å¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¼Ùµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¡£
¡Ö¼Ùµ¤¤È¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÇ°¤Î¤³¤È¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼Ùµ¤¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤êÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¼Ùµ¤¡£¡Ø»ä¤Ê¤ó¤Æ¡Ù¤ÈÈÝÄê¤¹¤ë»×¹Í¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤äÂ¾¿Í¤òÁ¢¤ó¤À¤êÅÊ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ°¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê³«±¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦ÖÃßùÊ¿¤µ¤ó¡Ë
¼Ùµ¤¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¡¢´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿®¤¸¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°¦¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê¼õÍÆ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¿´¤Ë¼´¤¬¤¢¤ê¡¢³°¤«¤é¤Î¼Ùµ¤¤Ë¤âÍÉ¤é¤®¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¥¤¥ä¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤ª¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¼Ùµ¤¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈô¤Ð¤·¤¿¼Ùµ¤¤Ï¾Ã¤¨¤º¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â°±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£Éé¤Î´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤ÏÃ¯¤«¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤ê¡¢»×¤¤¤¤ê±þ±ç¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎÉ¤¤µ¤¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤â¼þ¤ê¤âÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢±¿¤òÂó¤¯¶áÆ»¤Ç¤¹¡×
¼Ùµ¤Q¡õA¡£¼Ùµ¤¤òÃÎ¤Ã¤ÆÂÐºö¤ò¡ª
Q. ¼Ùµ¤¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©
A. ¼Ùµ¤¤ÏÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¤³¤È¡£¿Í¤«¤é¼õ¤±¤ëÉé¤Î´¶¾ð¤äÉé¤Î¸ÀÍÕ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÇ°¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«¸ÊÈÝÄê¤Î¡Ö¼ö¤¤¡×¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Q. ¼Ùµ¤¤Î¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ï¡©
A. Æ¬Éô¤Î¤È¤¯¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤Ç¤¹¡£µ¤¤ÏÂ¸µ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¼ê¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¬Éô¤Ë¼Ùµ¤¤¬¤¿¤Þ¤ë¤È¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÂÎÆâ¤Îµ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬ÂÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
Q. ¼Ùµ¤¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ï¡©
A. ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¾É¾õ¤Ï¸ª¤³¤ê¤äÆ¬ÄË¡¢ÂÎ¤Î¤À¤ë½Å¤µ¤Ê¤É¡£¤½¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍýÍ³¤Î¤Ê¤¤¥¤¥é¥¤¥é¤äÉÔ°Â´¶¤Ê¤ÉÀº¿ÀÅª¤ÊÉÔÄ´¤äÍî¤Á¹þ¤ß¤¬É½¤ì¤Þ¤¹¡£
Q. Í×Ãí°Õ¤ÊÆü¤Ï¡©
A. °ìÈÖ¼Ùµ¤¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡È¶§Æü¡É¤Ï¡¢Ï¢µÙÌÀ¤±¡£Í«Ýµ¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç±²´¬¤¤¤Æ±Æ¶Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¾¡×¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Ð¥ê¥¢¤Ë¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥× ¡ ¼Ùµ¤¥Ð¥ê¥¢
¼«¸ÊÈÝÄê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¿´¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼Ùµ¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¤à¤º¤«¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð´é¤Ç²á¤´¤¹¡È¥Õ¥ê¡É¤«¤é¤Ç¤â»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¡£
¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¡¢¼Ùµ¤¤¬Æþ¤ê¹þ¤à¥º¥ì¤ò¤Ê¤¯¤¹
¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç´ÊÃ±¤ËÏ¿²»¤·¤¿¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤Â³¤±¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¼Ùµ¤¤ò¤Ï¤Í¤«¤¨¤¹¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¼«Ê¬¤ÎºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡¢¼Ùµ¤¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤
¼«Ê¬¤Î¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¾ì½ê¤Ë¾þ¤í¤¦¡£¡ÖºÇ½é¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«¸ÊÈÝÄê¤Î¡È¼ö¤¤¡É¤¬²ò¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¤¦¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤¬¶¯ÎÏ¤Ê¥Ð¥ê¥¢¡£Í§Ã£¤È¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÍýÁÛ¤Ï¥¹¥¥Ã¥×¡ª ·Ú¤ä¤«¤ÊÂ¼è¤ê¤Ç¡¢ÂÐ³°Åª¡¢ÆâÌÌÅª¤ËÍÛ¤Îµ¤¤òÅ»¤ï¤»¤ë
±¿Æ°¤¹¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¿´¿È¤¬·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤¿¤ì¡¢¼Ùµ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¡£¡Ö±¿Æ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢ÃÆ¤à¤è¤¦¤ÊÂ¼è¤ê¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡£ÍýÁÛ¤Ï¥¹¥¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤ª¤Î¤º¤È¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤¤òÅ»¤¨¤Þ¤¹¡×
¿¼¸ÆµÛ¤È»ÑÀª¤òÀµ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼Ùµ¤¤¬¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤
ÇÇØ¤Ç²¼¤ò¸þ¤¤¤¿»ÑÀª¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¸ÆµÛ¤âÀõ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¡Ö»ÑÀª¤òÀµ¤·¤Æ´é¤ò¾å¤²¤ë¤À¤±¤ÇÍî¤Á¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1Æü¿ô²ó¤Ç¤â¿¼¸ÆµÛ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¡×
¥¹¥Æ¥Ã¥× ¢ ¼Ùµ¤Ê§¤¤
¥Ð¥ê¥¢¤ò½½Ê¬¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æü¡¹À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼Ùµ¤¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£Íä¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¥µ¥Ã¤ÈÊ§¤Ã¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ë¡£º£Æü¤«¤é¤µ¤Ã¤½¤¯¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¡£
ÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿¼Ùµ¤¤ò¥ª¥Õ
ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ò°ì¿·¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢È±¤òÀÚ¤Ã¤Æ°¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍî¤È¤·¤Æ¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥«¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤¤µ¤¤ò¤È¤É¤Þ¤é¤»¡¢°¤¤µ¤¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¼ê¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢Îë¤òÌÄ¤é¤·¤ÆÉÔ¾ô¤Ê¤â¤Î¤òÈô¤Ð¤¹
¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢½ÉÇñÀè¤Ê¤É¶õ´Ö¤Î¼Ùµ¤Ê§¤¤¤Ë¤Ï¡¢¼ê¤òÃ¡¤¯¤Î¤¬Í¸ú¡£¡Ö²»¤ÇÇÈÆ°¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤ÇÉÔ¾ô¤Ê¤â¤Î¤¬¿á¤Èô¤Ó¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥ó¤È¹â¤¯¶Á¤¯Îë¤Î²»¤âÆ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Ä«µ¯¤¤¿¤é3Ê¬´ÖÁë¤ò³«¤±¡¢½¢¿²Ãæ¤ËÅÇ¤½Ð¤·¤¿¼Ùµ¤¤ò³°¤Ø
¡Ö¿Í¤Ï½¢¿²Ãæ¤Ë¼«¸ÊÄ´À°¤¬Æ¯¤¡¢ÂÎÆâ¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿¼Ùµ¤¤ò¸ÆµÛ¤ÇÅÇ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¤ÏÉô²°¤Ë¤½¤Î¼Ùµ¤¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¡£µ¯¤¤¿¤é3Ê¬´Ö¤Ç¤âÁë¤ò³«¤±¤Æ¡¢¶õµ¤¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¥µ¥¦¥Ê¤ä¿É¤¤¤â¤Î¤Ç´À¤ò¤«¤¡¢ÂÎÆâ¤Î¼Ùµ¤¤òÄÉ¤¤Ê§¤¦
´À¤ò¤«¤¯¤ÈÂÎÆâ¤Î¼Ùµ¤¤â°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¡£¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ê¿É¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë´À¤ò¤«¤³¤¦¡£¡Ö´À¤Ï¼«Ê¬¤«¤é½Ð¤ë¡Ø±ö¡Ù¡£¼Ùµ¤¤òÊ§¤¦¥Ñ¥ï¡¼¤¬ºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×
¹á¤ê¤Ë²»³Ú¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¡£¸Þ´¶¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë»É·ã
¸Þ´¶¤ËÎÉ¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤â¼Ùµ¤Ê§¤¤¤Ë¤â¡ý¡£¡Ö´»µÌ¤ä¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¡¢Èþ½Ñ´Õ¾Þ¤ä¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æüº¢¤«¤é¸Þ´¶¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡×
崔燎平
¤µ¤¤¡¦¤ê¤ç¤¦¤Ø¤¤¡¡Å·Ê¸³Ø¤äÉ÷¿å¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ±¿¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¸¦µæ¤·¡¢¤Î¤Ù6Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´ÕÄê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¸½ºß¤Ï¹Ö±é¤ä³«±¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø¹¬¤»¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡¡365Æü³«±¿¤Î½¬´·¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡£
取材、文・桐栖麻美
