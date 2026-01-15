»ØÀè¤¬¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¹¥¿ー¤Ë¡ª ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¥«¥×¥»¥ëÆ» »ØÀè¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¹¥¿ー Âè1ÃÆ¡×¤¬2·îÈ¯Çä
¡¡threezero¤ÈHMA¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¥«¥×¥»¥ëÆ» »ØÀè¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¹¥¿ー Âè1ÃÆ¡×¤ò2·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó500±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥«¥×¥³¥ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡×¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¹¥¿ー¤ò¡¢»ØÀè¥µ¥¤¥º¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ç¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¹¥¿ー¡¢¥Õ¥¡¥¤¥äー¥¹¥Èー¥à¡¢¥á¥¿¥ë¥Ö¥ìー¥É¡¢¥êー¥Õ¥·ー¥ë¥É¡¢¥·¥ã¥Éー¥Ö¥ìー¥É¤Î5¼ïÎà¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢½Æ¸ý¤¬LED¤ÇÈ¯¸÷¤·¡¢´ðÉô¤ò¿Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¹¥¿ー
¥Õ¥¡¥¤¥äー¥¹¥Èー¥à
¥á¥¿¥ë¥Ö¥ìー¥É
¥êー¥Õ¥·ー¥ë¥É
¥·¥ã¥Éー¥Ö¥ìー¥É
¡À¡¡½Æ¸ý¤¬LED¤ÇÈ¯¸÷¡ª💡¡¿- ¥«¥×¥»¥ëÆ»¡Ú¸ø¼°¡Û (@capsule_dou) January 7, 2026
¡Ø#¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡Ù
»ØÀè¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¹¥¿ー Âè1ÃÆ
¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²¡²
2026Ç¯2·îÈ¯ÇäÍ½Äê
🔵¥í¥Ã¥¯¥Ð¥¹¥¿ー
🔴¥Õ¥¡¥¤¥äー¥¹¥Èー¥à
🟠¥á¥¿¥ë¥Ö¥ìー¥É
🟢¥êー¥Õ¥·ー¥ë¥É
🟣¥·¥ã¥Éー¥Ö¥ìー¥É
🔻¡Ö#¥«¥×¥»¥ëÆ»¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://t.co/7A6xtfQ9C6#threezero #3zjp #HMA pic.twitter.com/C2RuEGFxnW
(C)CAPCOM