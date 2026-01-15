¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë°ìÂæ¡Ã¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¤ÇºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¼Ö¡¢¡ØTAXi¡Ù¤Î¥×¥¸¥ç¡¼406¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë
¤³¤Î¥×¥¸¥ç¡¼406¤ò¸«¤Æ¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥Ã¥½¥óÀ½ºî¤Î±Ç²è¡ØTAXi¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ØTAXi2¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¸µ¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥é¥Ë¥ç¥Ã¥Æ¥£¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿1Âæ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡ØTAXi¡Ù¤Î¤¿¤á¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤µ¤ì¤¿¥×¥¸¥ç¡¼406¡Ê¼Ì¿¿28ÅÀ¡Ë
¤³¤Î¥×¥¸¥ç¡¼¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖÊÑ¿È¡×¥¿¥¯¥·¡¼»ÅÍÍ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¥Ã¥È°ì¼°¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊTSW¥¤¥â¥é¡¦¥¢¥í¥¤¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÃí¤Î¥ì¥¶¡¼¥·¡¼¥È¤ÈÅÅÆ°¥Õ¥í¥ó¥È¥·¡¼¥È¤òÁõÈ÷¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ö¥¢¥é¥ó¡¦¥×¥í¥¹¥È¡×¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¡¢¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¹Ò¶õµ¡¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÆÀß·×¡£¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¤Ï±Ç²è¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾è¤êÊª¿ì¤¤ÍÑ¤ÎÂÞ¤Þ¤ÇÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ»þ¤Ë¤ÏÃøÌ¾¤Ê¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥é¥Ë¥ç¥Ã¥Æ¥£¤¬±Ç²è¤Î½ÅÍ×¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¥é¥Ë¥ç¥Ã¥Æ¥£¤Ï¤³¤Î¼Ö¤Î¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼ç±éÇÐÍ¥¤Î¥µ¥ß¡¼¡¦¥Ê¥»¥ê¤â¥µ¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë406¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¤È¤½¤Î¸å¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¤³¤Î¼Ö¤Ï¥×¥¸¥ç¡¼¤Î¸ø¼°¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖMusée de l'Aventure Peugeot¡×¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¡¢2018Ç¯¤ËÆ±ÇîÊª´Û¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢±Ç²è¤äTV¤Î·àÃæ¼Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó²ñ¼Ò¡ÖMovie Cars Central¡×¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢2025Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ê¥à¥¹¤Î¡ÖThe Movie Cars Collection¡×¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢9Ëü5200¥æ¡¼¥í¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡ØTAXi¡Ù¤Î¤¿¤á¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤µ¤ì¤¿¥×¥¸¥ç¡¼406¡Ê¼Ì¿¿28ÅÀ¡Ë
¤³¤Î¥×¥¸¥ç¡¼¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖÊÑ¿È¡×¥¿¥¯¥·¡¼»ÅÍÍ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ü¥Ç¥£¥¥Ã¥È°ì¼°¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊTSW¥¤¥â¥é¡¦¥¢¥í¥¤¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
»£±Æ»þ¤Ë¤ÏÃøÌ¾¤Ê¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥é¥Ë¥ç¥Ã¥Æ¥£¤¬±Ç²è¤Î½ÅÍ×¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¥é¥Ë¥ç¥Ã¥Æ¥£¤Ï¤³¤Î¼Ö¤Î¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼ç±éÇÐÍ¥¤Î¥µ¥ß¡¼¡¦¥Ê¥»¥ê¤â¥µ¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥«¥ë¥ÈÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë406¤ÎÆÃÊÌ´¶¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¤È¤½¤Î¸å¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¤³¤Î¼Ö¤Ï¥×¥¸¥ç¡¼¤Î¸ø¼°¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖMusée de l'Aventure Peugeot¡×¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¡¢2018Ç¯¤ËÆ±ÇîÊª´Û¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢±Ç²è¤äTV¤Î·àÃæ¼Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó²ñ¼Ò¡ÖMovie Cars Central¡×¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢2025Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ê¥à¥¹¤Î¡ÖThe Movie Cars Collection¡×¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢9Ëü5200¥æ¡¼¥í¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£