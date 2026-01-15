Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¸º¾¯¡¢ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¶È¤ËÂÇ·â¡¡ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë¤â±Æ¶Á
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅìµþ1·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¸º¾¯¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î´Ñ¸÷¶È¤ä¾®Çä¶È¤Ë±Æ¶Á¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¹çÆ±²ñ¼Ò¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎÅÄÂå½¨ÉÒ»á¤Ï¡¢±Æ¶Á¤¬»ýÂ³¤¹¤ì¤ÐÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë²¼Êý°µÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð³ùÁÒ¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¤¦¤ÁÃæ¹ñ¿Í¤¬È¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅÚ»ºÊªÅ¹¤Î·Ð±Ä¤Ï¸·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö¤«¤é¤ÎÃæÆü´Ø·¸¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¡£ºòÇ¯11·î¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¹ñ²ñÅúÊÛ¤Ç¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ò½ä¤ê¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ©È¯Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¸øÁ³¤È¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ï¸·Àµ¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¤È¶¯Îõ¤Ê¹³µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÅìÆüËÜ¹ñºÝÎ¹¹Ô¼Ò¤Î¼ÕÁ±Ë²¡Ê¤·¤ã¡¦¤¼¤ó¤Û¤¦¡Ë¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯12·î°Ê¹ß¡¢Æ±¼Ò¤¬°·¤¦Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÀ¯ÉÜÂåÉ½ÃÄ¤ä½¤³ØÎ¹¹Ô¡¢´ë¶È¤Î¼Ò°÷Î¹¹Ô¤Ê¤É¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍ½Ìó¶â¤ò»ÙÊ§¤¤ºÑ¤ß¤Ç¤â¡¢°ãÌó¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤âÁê¼¡¤®¡¢1·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÌµµëµÙ²Ë¡×¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿ÍµÒ¤Î¸º¾¯¤Î±Æ¶Á¤Ï´Ñ¸÷»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ñ¸÷¶È¤ò´ð´´»º¶È¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿´ØÀ¾¤Ç¤Ï¡¢±Æ¶Á¤¬¤è¤ê¸²Ãø¤À¡£Âçºå´Ñ¸÷¶É¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æ±¶É¤Î»¿½õ²ñ°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë20¸®¤Ç¡¢ºòÇ¯12·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¿Í½ÉÇñÍ½Ìó¤Î¤¦¤Á5¡Á7³ä¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¡£´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´ØÀ¾¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¡¢Æ±¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÃæÆü´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤¬Åö½é·×²èÈæ¤Ç28¡ó¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Æ¶Á¤Ï¾®Çä¶È¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñÉ´²ßÅ¹¤ÎºòÇ¯12·î¤ÎÌÈÀÇÇä¾å¹â¤Ï¡¢¸®ÊÂ¤ßÁ°Ç¯Æ±·î¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¤Ï16.6¡ó¸º¡¢¹âÅç²°¤Ï11.1¡ó¸º¡¢»°±Û°ËÀªÃ°¤Ï15.8¡ó¸º¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â2·å¤Î¸º¾¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÂå»á¤Ï¡Ö¿Í¸ý¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ä¸ÛÍÑ¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò¼ç¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤¬µÙ¶È¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ËÄ¾ÀÜÅª¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/×Å½ã¡¢¸Õ¶Ç³Ê¡Ë