¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¼ç±é¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡ÙÂè2ÏÃ¡¡¡È¥¬¥µÆþ¤ì¤ÎËâ½÷¡É¡ÊÂçÃÏ¿¿±û¡Ë¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¤¤ç¤¦15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¡ª¤ª¤«¤Ã¤Ñ¥Ø¥¢¤ÎÈþ¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿ÂçÃÏ¿¿±û
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¾¾Åè¤¬¡¢¡È·è¤·¤ÆÃ¦ÀÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡ÉÅìµþ¹ñÀÇ¶É¤ÎÉÒÏÓ¹ñÀÇÄ´ºº´±¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¡Ê¤è¤Í¤À¡¦¤»¤¤¤³¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¡£
¡¡Åìµþ¹ñÀÇ¶É¡¦»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡½¡½¡£¿¦°÷¤Î°µÅÝÅª¤Ê¾ðÊó¼ý½¸Ç½ÎÏ¤ÈÄ´ºº¥¹¥¥ë¤Ï¡È¥Þ¥ë¥µ¡É¡Ê¹ñÀÇ¶Éºº»¡Éô¡Ë¤ò¤·¤Î¤°¤È¤¤¤ï¤ì¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤¬¸«¤Ä¤±¤ë±£¤·½êÆÀ¤ÏÇ¯´Ö¿ô²¯±ß¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ã¦ÀÇ¼Ô¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ë¤³¤ÎÉô½ð¤Ï¡ÔÀÇÌ³Ä´ºººÇ¸å¤ÎºÖ¡Õ¤Ç¡¢¡ÈÎÁ¡É¤ÎÊÆÊÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ô¥³¥á¡Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ô¥³¥á¡Õ¤ÎÃæ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉô½ð¡ÔÊ£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡Õ¡á¡ÔÄÌ¾Î¡¦¥¶¥Ã¥³¥¯¡Õ¡£¾¾Åè±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤Ìñ²ð¤Ê»ö°Æ¤ò°·¤¦¡Ô¥¶¥Ã¥³¥¯¡Õ¤òÁÏÀß¡£¸ÄÀÇÉÂ·¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤¿¤Á¤ËÂç¤Ê¤¿¤ò¿¶¤ë¤¦¡£
¡¡º£Ìë¡¢¡Ô¥¶¥Ã¥³¥¯¡Õ¤¬Ä©¤à¿·¤¿¤ÊÅ¨¤Ï¡¢¥¤¥±¥á¥óÁÐ»Ò·»Äï¡£¤ª¤Ï¤®¤¬É¾È½¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡ÖÊ¡¤Ï¤®°Ã¡×¤ò±Ä¤à·»¡¦ÇëËÜ°¡µªÌé¡Ê·ëÌÚÞæÀ±¡Ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ë¿·´¶³Ð¤ª¤Ï¤®¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÅ¹¡Ö¥·¥ó¡¦FUKUHAGI-&¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Äï¡¦è½°É¡Ê¾åÂ¼³¤À®¡Ë¤Î´Ö¤Ç¡¢²¿¤ä¤é¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ã¦ÀÇ¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ä¹¬¤»¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡£Àµ¤·¤¯½¸¤á¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯»È¤¦¡½¡½¡£Àµ»ÒÎ¨¤¤¤ë¡Ô¥¶¥Ã¥³¥¯¡Õ¤Ï¡¢Î¾Å¹ÊÞ¤ÎÆâ¾ð¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÎÅ¹¼ç¡¦ÇëËÜ¿·ÂÀÏº¡Ê¤ª¤«¤ä¤Þ¤Ï¤¸¤á¡Ë¤ä·»Äï¤òÀÎ¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤ëÈÓÅçºîµ×»Ò¡ÊÂçÃÏ¿¿±û¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¡£Ã±ÆÈ¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¡ÖÊ¡¤Ï¤®°Ã¡×¤òË¬¤ì¤¿ºîµ×»Ò¤Ï¡¢°¡µªÌé¤«¤é¡ÈÅ¹¤Î¶â¤ò»È¤¤¹þ¤ó¤Àè½°É¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤¦¤Æ¤¤¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»¨»ï¤Î¼èºà¤òÁõ¤Ã¤Æ¡Ö¥·¥ó¡¦FUKUHAGI-&¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Àµ»Ò¡¢ºûÌî¹Ì°ì¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¡¢¸ÅÄ®Ëºî¡Ê¹â¶¶¹î¼Â¡Ë¤Ï¡¢è½°É¤¬¡ÖÊ¡¤Ï¤®°Ã¡×¤òÎ¥¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¡£°ìÊý¡¢ÂåµÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿É¶Í¥¹á¡ÊÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡Ë¤Ï¡¢¼ã¤¤ÃËÀ¤¬Êë¤é¤¹¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºîµ×»Ò¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¡Ä!?
¡¡Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡È¥¬¥µÆþ¤ì¤ÎËâ½÷¡É¤È¶²¤ì¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÉÒÏÓ¹ñÀÇÄ´ºº´±¤À¤Ã¤¿ºîµ×»Ò¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£º£¤â¤Ê¤ª¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Àµ»Ò¤Ï¡Ä¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ìë¤Ï¡¢ÂçÃÏ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Îºîµ×»Ò¤Î¡È¤ª¤«¤Ã¤Ñ¥Ø¥¢¡É¤ÎÈëÌ©¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢ºîµ×»Ò¤Ï¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¹îÉþ¤·¡¢¡È¥¬¥µÆþ¤ì¤ÎËâ½÷¡É¤È¤·¤ÆÊÖ¤êºé¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
