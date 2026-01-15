ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡¡¤µ¤ó¤Þ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡ÖÃË½÷7¿Í²ÆÊª¸ì¡×¤Î²á¹ó¤Ê»£±Æ²ó¸Ü¡ÖÌë12»þ¤«¤é¡ÄËÜÅö¤ËÀ¨¤¤²Æ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê68¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡ÖÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Î¡È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¡É¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦05¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸µÉ×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤Î½Ð²ñ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ÖÃË½÷7¿Í²ÆÊª¸ì¡×¡ÊTBS¡¢1986Ç¯¡Ë¤Î»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î»ý¤Á²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë3¶Ê¤òÊç½¸¤¹¤ë¡Ö»ä¤Î»ý¤Á²Î¤³¤Î3¶Ê¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÆü¡¢µ×ÊÝÅÄÁáµª¡Ö°ÛË®¿Í¡×¡¢ÀÐ°æÌÀÈþ¡ÖCHA-CHA-CHA¡×¡¢»ûÈøæâ¡Ö¥ë¥Ó¡¼¤Î»ØÎØ¡×¤Î3¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃË½÷7¿Í²ÆÊª¸ì¡×¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖCHA-CHA-CHA¡×¡£ÂçÃÝ¤Ï¡Ö¤³¤ì²¿Ç¯Á°¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¤¦¤ï¤¢¡¢40Ç¯¤âÁ°¤Ê¤Î¡©¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¶Ã¤¡£
¡¡¡ÖËèÄ«¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¡¢ÎÐ»³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡×¤ÈÂçÃÝ¡£¡Ö¡ÊÊÒ²¬¡ËÄáÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤«¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÏË»¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ìë12»þ¤«¤é»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬µ¯¤¤ë»þ¤Ë¡¢»ä¤Ï¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤²Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£