¾®¾¾ºÚÆà¡¢¤Û¤Ã¤½¤êÈþ¥¦¥¨¥¹¥È¤¢¤é¤ï¤ËÂçÃÀ¥Ý¡¼¥º¡¡¥â¥Ç¥ë»£±Æ¤Ç¥Ç¥Ë¥à¤ÎÃå¤³¤Ê¤·3ÊÑ²½
¡¡1»ù¤ÎÊì¤ÇÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¾®¾¾ºÚÆà¡Ê29¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·ºî¥Ç¥Ë¥à¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¡¢»£±Æ¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤òÏ¢Åê¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾²¤Ë¿²¤½¤Ù¤êÂçÃÀ¥Ý¡¼¥º¡ª¡È¤Û¤Ã¤½¤ê¡ÉÈþ¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¾®¾¾ºÚÆà
¡¡¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡ØPERK¡Ù¤Ç¤Î»£±Æ¤Î¤â¤Î¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖLevi's¤Î2026Ç¯½Õ²Æ¥Æ¡¼¥Þ:¥°¥é¥ó¥¸¡ÊGrunge¡Ë¥×¥ì¥Ã¥Ô¡¼¡ÊPreppy¡Ë¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¡ÊBohemian¡Ë¤Ë¥Û¥é¡¼¡ÊHorror¡Ë¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡á¥Û¥é¥ó¥Á¥Ã¥¯¡ÊHorror-chic¡Ë¾¯¤·ÉÔµ¤Ì£¤Ç´ñÌ¯¡£¤Ç¤â¤Ê¤¼¤À¤«¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥ß¥ËT¤ä¥¸¥ì¤ò¤¢¤ï¤»¤¿3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÁÇÈ©¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¾²¤Ë¿²¤½¤Ù¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ê¤¬¤éÂçÃÀ¥Ý¡¼¥º¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â¾®¾¾¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ÎÌ¯¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é3·ï¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢·×24Ëü°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¡Ê15ÆüÀµ¸á»þÅÀ¡Ë¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
