¥ª¥«¥ê¥Ê¡¢¿ÍÁ°¤Çµã¤±¤º¡Ö¤à¤·¤íµã¤¤¤Æ¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤µ¤²¤¹¤ó¤Ç¤ë¡×MC¤¬ÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¤Î¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ê41¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä¹½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿²ÈÄí´Ä¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¡õËö¤Ã»Ò¡¡À¸¤Þ¤ì½ç¤ÇÂç·ãÏÀSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ä¹½÷¡¢Ëö¤Ã»Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬·ãÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¥ª¥«¥ê¥Ê¤¬Ä¹½÷¤À¤ÈÃÎ¤ë¤È¡Ö¥ª¥«¥ê¥Ê¡¢Ä¹½÷¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ï¡Ö¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£3¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÄ¹½÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÕÇ¤´¶¤Ã¤Æ¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡ÊÄ¹½÷¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¡Ë¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ï¡Ö²È¤Î¤³¤È¤âËå¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëå¤ËÇ¤¤»¤Ã¤¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡£Ä¹½÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤ÈÁ´ÉôÆ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ï¡ÖÍ£°ì¡¢¿ÍÁ°¤Çµã¤¯¤³¤È¤À¤±¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ù¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤à¤·¤íµã¤¤¤Æ¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤µ¤²¤¹¤ó¤Ç¤ë¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤µ¤²¤¹¤ß¤Ï¤¹¤ó¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¡£