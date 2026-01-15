¡Ö²áµîºÇÄ¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×º´µ×´ÖÂç²ð¡¢Èæ³Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª¡Ö¿§µ¤Áý¤·Áý¤·¤Ç¹¥¤¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤Î¡×
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤Ï1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£²áµî¤È¸½ºß¤Î¶ßÂ¤ÎÄ¹¤µ¤òÈæ³Ó¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¡¢¶ßÂ¤ÎÄ¹¤µ¤¬¡Ö²áµîºÇÄ¹¡×¤Ë¡©
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²áµîºÇÄ¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡©¡×¡Ö¤â¤¦Í¾Íµ¤Ç»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡©¡×¡Ö¥Ý¥Ë¥Æ¤µ¤Ã¤¯¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤ëwww¡×¡ÖÈ±Ä¹¤¤¤µ¤Ã¤¯¤ó¿§µ¤Áý¤·Áý¤·¤Ç¹¥¤¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¤Î¤«¤Ê¤¡¡©¡×¡ÖÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÖÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Á¡×º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤¬¡Ö2025Ç¯5·î¤Î¶ßÂ¡×¤Ç¡¢2ËçÌÜ¤¬¡Ö2026Ç¯£±·î¤Î¶ßÂ¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¿¤Ó¤¿¤Ê¡Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Ã»¤«¤Ã¤¿¶ßÂ¤¬¸½ºß¤Ï¸ª¤Ë¤«¤«¤ë¤Û¤É¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¿§¤Ã¤Ý¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ±·ë¤ÓÃç´Ö¡×¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â2025Ç¯11·î30Æü¤Ë¤Ï¡ÖÈ±·ë¤ÓÃç´Ö¤ÎËöÍÍ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢A¤§! group¤ÎËöß·À¿Ìé¤µ¤ó¤È¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿º´µ×´Ö¤µ¤ó¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Î¶ßÂ¤Ï¼ó¤Ë¤«¤«¤ë¤Û¤É¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö2025Ç¯5·î¡×¤È¡Ö2026Ç¯£±·î¡×¤ÎÃæ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
