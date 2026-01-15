¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ÇÃÏ¸µ°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¼óÅÔ·÷¤ÎÃÏÌ¾¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ÖÉÙ»Î»³¡×¤òÄ¶¤¨¤ë1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
Á´¹ñ¤Ç¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿ÃÏÌ¾¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÅöÃÏ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤âÃÂÀ¸¤·¡¢ÃÏÌ¾¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î25¡Á26Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÃÏ¸µ°¦¤ò´¶¤¸¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡Ê´ØÅìÃÏÊý¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£
º£²ó¤Ï¼óÅÔ·÷¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÃÏÌ¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ÇÃÏ¸µ°¦¤ò´¶¤¸¤ë¼óÅÔ·÷¤ÎÃÏÌ¾¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ê¥ó¥Ð¡¼Ãæ¤Ç¤â¡¢ÃÏÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉÙ»Î»³¡£2008Ç¯¤ËÉÙ»Î»³¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¸òÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤«¤é¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ»Î»³¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢»³Íü¸©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÅ²¬¸©Â¦¤Ç¤âÈ¯¹Ô¤µ¤ì¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¡¢ÉÙ»Î»Ô¡¢¸æÅÂ¾ì»Ô¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»Î»³¿ÞÊÁÆþ¤ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¸òÉÕ¤â³«»Ï¤µ¤ì¡¢»³Íü¸©Â¦¤Ï³ë¾þËÌºØ¤ÎÉâÀ¤³¨¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤â¿¼¤¯¡¢°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ÈÉ¼¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÉÙ»Î»³¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤â°¦¤¬¶¯¤½¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Î»³¡¢ÉÙ»Î»³¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¸Ø¤ê¹â¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¾ÝÄ§¤ò´§¤¹¤ë²÷´¶¤¬Âç¤¤½¤¦¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÅÆî¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢1980Ç¯Âåº¢¤ËÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Æ´¤ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¾ÅÆî¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇÁö¤í¤¦²ñ¡×¤Ê¤É»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬È¯Â¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â¡Ö¾ÅÆî¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤Ë°¦Ãå¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔ¿´¤Ë¶á¤¯ÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤°ìÊý¤Ç¡¢³¤¤È»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«Á³Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é¿Íµ¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë±ï¤¬¿¼¤¤ÅÚÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÃÏ¸µ°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Á´¹ñÅª¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¾ÅÆî¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÃÏÌ¾¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥Ö¥é¥ó¥É²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤¬¤½¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¶¯¤¤¸Ø¤ê¤È°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ä¹ºê¸©¡Ë¡¢¡Ö³¹¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬Â¿¤½¤¦¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
