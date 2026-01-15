¶µ°éÈñ300Ëü±ß¤ò¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤¿42ºÐÃËÀ¤Î¹Í¤¨
All About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸½¶â¡¦ÍÂ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤«¤é¡¢2025Ç¯12·î26Æü¤Ë²óÅú¤Î¤¢¤Ã¤¿¡¢ÅìµþÅÔºß½»42ºÐÃËÀ¤ÎÍÂ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê40ºÐ¡Ë¡¢»Ò¡Ê10ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í850Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô350Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§1200Ëü±ß
¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§800Ëü±ß
¼ç¤Ë¡ÖÀ¸³èÈñÍÑ¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¡Ê¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡×¡¢¡ÖÃùÃßÍÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¸ýºÂ¡×¡¢¡Ö¶µ°éÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ëÄê´üÍÂ¶â¡×¤Î3¸ýºÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÄê´üÍÂ¶â¤Ï¡Ö¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¡Ê1Ç¯¤â¤Î¡Ë¤Ë300Ëü±ß¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¤ÇÆÃÊÌ¶âÍø1.00¡ó¡Ë¡×¡£
¶µ°éÈñÍÑ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÍÑÅÓ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¹â¹»¤ÎÆþ³ØÍÑ¤È¤·¤Æ³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¡×¤À¤½¤¦¡£
Äê´üÍÂ¶â¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡ÖÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤Ä¤¤ÊÌ¤ÎÍÑÅÓ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¡Ø¸°¡Ù¤ò¤«¤±¤ë°ÕÌ£¤ÇÄê´ü¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍø¤ÏÈù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô¤ÏUI¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡Ë¤¬¤è¤¯´ÉÍý¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·ÌÀÆü²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤ÎÀ¸³è¿å½à¤Ç2Ç¯´Ö¤Ï²ÈÂ²¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¡¢¡ÖÄ¾¶á3Ç¯°ÊÆâ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¿Ê³Ø¤ä½¤Á¶¤Ê¤É¤Î»Ù½Ð¤ò¹ç»»¤·¤¿³Û¡×¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍýÁÛ¤Î»ñ»ºÇÛÊ¬¤Ï¡Ö¸½¶â4³ä¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º6³ä¡×¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö¸½¶â6³ä¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º4³ä¡×¤È¸½¶âÈæÎ¨¤¬¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¡Ö2Ç¯¸å¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ³Ø¶â¤ä½ÎÂå¤Ê¤É¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»Ù½Ð¤¬³Î¼Â¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ì»þ´ü¡¢»Å»ö¤ÎÀè¹Ô¤¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¼ê¸µ¤Ë½½Ê¬¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Åê»ñ¸úÎ¨¤è¤ê¤â¿´¤ÎÊ¿²º¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¸½¶â¤ò°ìÄê³Û°Ê¾å»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Åê¹ÆÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤ËÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
Åê¹Æ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÇ¯Îð¡¦ÀÊÌ¡§42ºÐÃËÀ
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê40ºÐ¡Ë¡¢»Ò¡Ê10ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í850Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô350Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§1200Ëü±ß
¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§800Ëü±ß
¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤ò¶µ°éÈñÌÜÅª¤ÎÍÂÆþÀè¤È¤·¤ÆÁªÂò¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÍÑÅÓÊÌ¤ËÊ¬¤±¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¡£
¼ç¤Ë¡ÖÀ¸³èÈñÍÑ¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¡Ê¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡×¡¢¡ÖÃùÃßÍÑ¤Î¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¸ýºÂ¡×¡¢¡Ö¶µ°éÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÊ¬¤±¤Æ¤¤¤ëÄê´üÍÂ¶â¡×¤Î3¸ýºÂ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÄê´üÍÂ¶â¤Ï¡Ö¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¡Ê1Ç¯¤â¤Î¡Ë¤Ë300Ëü±ß¡Ê2026Ç¯1·î»þÅÀ¤ÇÆÃÊÌ¶âÍø1.00¡ó¡Ë¡×¡£
¶µ°éÈñÍÑ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÍÑÅÓ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¹â¹»¤ÎÆþ³ØÍÑ¤È¤·¤Æ³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¡×¤À¤½¤¦¡£
Äê´üÍÂ¶â¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡ÖÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤Ä¤¤ÊÌ¤ÎÍÑÅÓ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¡Ø¸°¡Ù¤ò¤«¤±¤ë°ÕÌ£¤ÇÄê´ü¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍø¤ÏÈù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥½¥Ë¡¼¶ä¹Ô¤ÏUI¡Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡Ë¤¬¤è¤¯´ÉÍý¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
ÍýÁÛ¤Ï¸½¶â4³ä¤â¡¢¿´¤ÎÊ¿²º¤Î¤¿¤á¥¥ã¥Ã¥·¥åÂ¿¤á¤ÎÁªÂò¸½¶â¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤ë¤È°Â¿´¤«¡¢¤È¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀ¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¤È¤·¤ÆºÇÄã¤Ç¤â500Ëü±ß¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È1000Ëü±ßÄøÅÙ¤¢¤ë¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤ë¡×¤È²óÅú¡£
¤½¤Î´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·ÌÀÆü²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤ÎÀ¸³è¿å½à¤Ç2Ç¯´Ö¤Ï²ÈÂ²¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¡¢¡ÖÄ¾¶á3Ç¯°ÊÆâ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¿Ê³Ø¤ä½¤Á¶¤Ê¤É¤Î»Ù½Ð¤ò¹ç»»¤·¤¿³Û¡×¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍýÁÛ¤Î»ñ»ºÇÛÊ¬¤Ï¡Ö¸½¶â4³ä¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º6³ä¡×¡£
¸½ºß¤Ï¡Ö¸½¶â6³ä¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º4³ä¡×¤È¸½¶âÈæÎ¨¤¬¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¡Ö2Ç¯¸å¤Ë»Ò¤É¤â¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ³Ø¶â¤ä½ÎÂå¤Ê¤É¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»Ù½Ð¤¬³Î¼Â¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ì»þ´ü¡¢»Å»ö¤ÎÀè¹Ô¤¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¼ê¸µ¤Ë½½Ê¬¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Åê»ñ¸úÎ¨¤è¤ê¤â¿´¤ÎÊ¿²º¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¸½¶â¤ò°ìÄê³Û°Ê¾å»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Åê¹ÆÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤ËÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)