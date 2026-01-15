¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°é»ù¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÔ¾Ê¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡ã½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¡ä¡££±»þ´ÖÈ¾µã¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤¬¥Ô¥¿¥ê¤Èµã¤¤ä¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡Ä
»Ê²ñ¼Ô¤ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢ÇÐÍ¥¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬40Âå¤Î10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿½é¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø·Ð¸³ ¤³¤Î10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬ÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤Ã¤¿ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌ¼¤è¤ê»ä¤Î¤Û¤¦¤¬¹æµã¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¾åÅÄ¿¸Ìé¤µ¤ó
* * * * * * *
º®Íð¡Á½é¤á¤Æ¤Î°é»ù¡Á
Ä¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÈ¾Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡£
»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï±ü¤µ¤ó¹§¹Ô¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤¤¡¢¤½¤Î°ìÆü¤ò°é»ù¤ËÈñ¤ä¤½¤¦¤È·è¿´¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤¹¤®¤ë¡£¤ª¤è¤½È¾Ç¯¡¢°é»ù¤Ï²ÈÆâ¤ËÇ¤¤»¤Ã¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
£··î¾å½Ü¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¡¢ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÃÙ¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£
±ü¤µ¤ó¹§¹Ô
¡Öº£Æü¤µ¡¢²¶µÙ¤ß¤À¤«¤é¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÌÅÝ¡¢²¶¤¬¸«¤È¤¯¤«¤é¡¢±Ç²è´Ñ¤Ë¤¤¤¯¤Ê¤ê¡¢Í§Ã£¤È¥é¥ó¥Á¹Ô¤¯¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡©¡×
¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡¢´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¡©¡×
¡Ö¤Þ¤¢¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢µã¤¤¤¿¾ì¹ç¤É¤¦¤¹¤ì¤Ðµã¤¤ä¤à¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¥ª¥à¥Ä¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤³¤Î²«¿§¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤³¤Î²«¿§¤¬ÎÐ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥ª¥à¥ÄÂØ¤¨¤í¤Î¥µ¥¤¥ó¤À¤«¤é¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¿¡¤¤¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×
¡Ö¤¦¤ó¡£Â¾¤Ï¡©¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âµã¤¤ä¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥ß¥ë¥¯¤¬Íß¤·¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤³¤Î¥ß¥ë¥¯¤ò40ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Ë²¹¤á¤Æ¡¢°û¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×
¡Ø·Ð¸³ ¤³¤Î10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¡Ù¡ÊÃø¡§¾åÅÄ¿¸Ìé¡¿¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âµã¤¤ä¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò¥¬¥é¥¬¥éÌÄ¤é¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È´î¤Ö¤È»×¤¦¤«¤é¡×
¡Ö¤¦¤ó¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¤è¡×
¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼¡¢¤¸¤ã¤¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Ê¤è¡ª¡×
¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤¤¤¤¤Î¡©¡×
¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¡ª¡¡¤¸¤ã¤¢º£Æü¤Ï²È¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤¤¤Ç¡ª¡×
¡Ö¥´¥á¥ó¤Í¡¼¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×
²ÈÆâ¤Ï¤Á¤ç¤¤¤È¤ª¤á¤«¤·¤ò¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡©
²ÈÆâ¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¡¢ÂÎ´¶Åª¤Ë¤Ï¡Ö£Ã£ï£Ã£ï°í¡×¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤·¤Î¥«¥ì¡¼¤ò½Ð¤¹¤è¤êÁá¤¤¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤ÇÌ¼¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÀ¼¤Çµã¤»Ï¤á¤¿¡£²ÈÆâ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¥ª¥à¥Ä¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È°Æ¤ÎÄê¡¢²«¿§¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ÎÐ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ê¡¢¤È¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÈù¾Ð¤ó¤Ç¡¢²ÈÆâ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¼ê½ç¤Ç¼êºÝÎÉ¤¯¥ª¥à¥Ä¤òÂØ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ì¼¤Ï°ì¸þ¤Ëµã¤¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£
¤ó¡©¡¡¥ª¥à¥Ä¤òÂØ¤¨¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥ß¥ë¥¯¤âÍß¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¡¢¤³¤ì¤â²ÈÆâ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¼ê½ç¤Ç¿ÍÈ©¤Ë²¹¤á¡¢°û¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¡£Ì¼¤Ï¡¢»³Â±¤Î±ã¤Î¤è¤¦¤Ê°û¤ßÊý¤Ç¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤ß´³¤·¡¢¤³¤ì¤ÇËþÂ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Þ¤ÀÂçÀ¼¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¡¢²ÈÆâ¤Ë´«¤á¤é¤ì¤¿¥¬¥é¥¬¥é¤È²»¤Î½Ð¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤¢¤ä¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¬¡¢µã¤¤ä¤àµ¤ÇÛ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¼¡¡¹¤Ë»î¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ú²Ì¤Ê¤·¡£
¤Ê¤ó¤È¤«¤»¤Í¤Ð¡¢¤ÈÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿´¶¤òÁ´ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢Ì¼¤òÊú¤Ã¤³¤·¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ò¥¦¥í¥¦¥í¤·¤¿¤ê¡¢ÊÑ´é¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ê¤¤¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤¢¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò¡¢¶õ¤Áã¤Ð¤ê¤Ë³«¤±Êü¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ì¸þ¤Ëµã¤¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡£
¤«¤ì¤³¤ì£±»þ´ÖÈ¾¡Ä¡Ä
Ì¼¤¬µã¤»Ï¤á¤Æ¡¢¤«¤ì¤³¤ì£±»þ´ÖÈ¾¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤º¡¢Ì¼¤è¤ê»ä¤Î¤Û¤¦¤¬¹æµã¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´°Á´¤Ê¤ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢°é»ù¤ò»Ï¤á¤Æ90Ê¬¤Ç¡Ê¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï°é»ù¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ë¤È¡¢ºÇ½ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¤¤«¤ó¤¤¤«¤ó¡¢¤³¤³¤Ï°ìÅÙÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÆ¬¤òÎä¤ä¤½¤¦¤È¡¢»ä¤ÏÌ¼¤ò¾²¤ËÉß¤¤¤¿ÉÛÃÄ¤Ë¤½¤Ã¤È²£¤¿¤¨¡¢¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤¹¤Ù¤¯ÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡½¨¡¤Ê¤ó¤È¡¢Ì¼¤Ï¥Ô¥¿¥ê¤Èµã¤¤ä¤ó¤À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¿²¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤È»×¤¤¡¢Ì¼¤Î¤¤¤ëÉô²°¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿ÂçÀ¼¤Çµã¤»Ï¤á¤ë¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¤È»×¤¤¡¢¤â¤¦°ìÅÙÎÙ¤ÎÉô²°¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥Ô¥¿¥ê¤Èµã¤¤ä¤à¡£
¤½¤¦¡¢Ì¼¤Ï¡¢£±»þ´ÖÈ¾»ä¤ËÂÐ¤·¤Æµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡ª¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Ì¼¤«¤é¤·¤¿¤é»ä¤Ï¡¢°ìÅÙ¤âÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢ÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
È¾Ç¯´Ö¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°é»ù¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÔ¾Ê¤·¡¢²ù¤¤²þ¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢Ì¼¤¬°ìÈÖ²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÎÙ¤ÎÉô²°¤Ç¡¢²ÈÆâ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤ÇÆÉ½ñ¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈ¾Ç¯¤Ç°ìÈÖÆÉ½ñ¤¬Ä½¤Ã¤¿Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø·Ð¸³ ¤³¤Î10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£