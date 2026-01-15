¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î660cc¡Ö¾®¤µ¤Ê¹âµé¡È·Ú¥»¥À¥ó¡É¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª Ä¶¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¥¿¡¼¥ÜÅëºÜ¡×¡õ¥ï¥¤¥É¤Ê¡È°ìÊ¸»ú¥é¥¤¥È¡ÉºÎÍÑ¡ª ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£»ÅÍÍ¤Ç¡ÖÁö¤ê¡×¤¬³Ú¤·¤¤¡ª »Â¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖSK¥Ä¥¢¥é¡¼¡×¤ËÂçÃíÌÜ¡ª
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î660cc¡Ö¾®¤µ¤Ê¹âµé¡È·Ú¥»¥À¥ó¡É¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¡£
¡¡²ñ¾ì¤¬ºÇ¿·¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤äÌ¤Íè¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç³èµ¤¤Å¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö»Ë¤òºÌ¤Ã¤¿²áµî¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÀÅ¤«¤ÊºÆÉ¾²Á¤ÎÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¾®¤µ¤Ê¹âµé¡È·Ú¥»¥À¥ó¡É¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê70Ëç¡Ë
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢º£¤«¤éÌó20Ç¯Á°¤Î2005Ç¯¡¢¡ÖÂè39²ó Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¥Ö¡¼¥¹¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÂæ¤Î·Ú¥»¥À¥ó¡ÖSK¥Ä¥¢¥é¡¼¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï¡ÖWe do COMPACT¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¡ÖFUN¡Ê³Ú¤·¤µ¡Ë¡¢ECO¡Ê·ÐºÑÀ¡Ë¡¢LIFE¡ÊÀ¸³è¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÉÕ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¶ñ¸½²½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ®Æ°Åª¤ÇÌöÆ°Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¥ë¥à¡¢¶»¤Î¤¹¤¯Áö¹ÔÀÇ½¡¢²÷¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¶õ´Ö¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤¿¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¡ÈÁÖ²÷¥¹¥â¡¼¥ë¥Ä¥¢¥é¡¼¡É¡×¤È¤¤¤¦Ìî¿´Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎSK¥Ä¥¢¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÌ¾¤Î¡ÖSK¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖSoh¡ÊÁÖ¡ËKai¡Ê²÷¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡SK¥Ä¥¢¥é¡¼¤¬Äó¼¨¤·¤¿ºÇÂç¤ÎÆÃ°ÛÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¤ËÂÐ¤·¡¢Á´¹â¤Ï¤ï¤º¤«1450mm¡£Åö»þ¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥¿¥ó¥È¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÇØ¤Î¹â¤¤¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¡×¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢SK¥Ä¥¢¥é¡¼¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤½¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¡¢Á´¹â¤òÄã¤¯ÍÞ¤¨¤ëÆ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ï¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤«¤é¥ë¡¼¥Õ¡¢¥ê¥¢¥¨¥ó¥É¤Þ¤Ç¤¬¤Ò¤ÈÉ®½ñ¤¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄã¤¯Î®Îï¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¶õµ¤Äñ¹³¤òÄã¸º¤·¡¢¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤Î°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥é¥¦¥ó¥É·Á¾õ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Ç¾è°÷¤ò´Ë¤ä¤«¤ËÊñ¤ß¹þ¤à¡Ö¥í¡¼¡õ¥µ¥é¥¦¥ó¥É¡×¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¡¢¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢660ccÄ¾Îó3µ¤ÅûDOHC¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥×¥·¥Õ¥ÈÉÕ¤¤ÎCVT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Á°ÎØ¤ò¶îÆ°¡ÊFF¡Ë¡£
¡ÖÃ±¤Ê¤ë¶á¾ì¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁà¤ì¤ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¤È¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¥Ä¥¢¥é¡¼ÀÇ½¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ë¹þ¤á¤¿ÌÀ³Î¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÃ±¤Ê¤ëÌ´Êª¸ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Íâ2006Ç¯¡¢SK¥Ä¥¢¥é¡¼¤Ï¡Ö¥½¥Ë¥«¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»×ÁÛ¤Ç»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Ë¥«¤Ï¡¢SK¥Ä¥¢¥é¡¼¤ÎÍýÇ°¤òÃé¼Â¤Ë¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´¼Ö¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈCVT¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤·¡¢Åö»þ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÄã½Å¿´¥Ü¥Ç¥£¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2ÎØ¶îÆ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¥í¡¼¥ë¤òÍÞÀ©¤·¡¢É÷ÀÚ¤ê²»¤ä¥í¡¼¥É¥Î¥¤¥º¤ÎÄã¸ºÂÐºö¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¼Ö¡ÊÉáÄÌ¼Ö¡Ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀÅ½ÍÀ¤ÈÄ¾¿Ê°ÂÄêÀ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¥·¡¼¥È¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤òÂç·¿²½¤·¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤òÅ°ÄìÄÉµá¡£°ìÀâ¤Ë¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¹âµé¥»¥À¥ó¡Ö¥»¥ë¥·¥ª¡×¤Î¥·¡¼¥È¤ò¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÁö¤êÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡ÊGT¡Ë¡×ÀÇ½¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÉ¾²Á¤Ï»Ä¹ó¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¼¼Æâ¶õ´Ö¤Î¹¤µ¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¥Ö¡¼¥à¡×¤ÎÇÈ¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢Äã¤¤Á´¹â¤ÈÁö¤ê¤Î¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥½¥Ë¥«¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢2009Ç¯¤ËÀ¸»º¤ò½ªÎ»¡£Ã»Ì¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÎò»Ë¤òÊÄ¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢SK¥Ä¥¢¥é¡¼¤È¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥½¥Ë¥«¤¬»Ä¤·¤¿ÂÀ×¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤â¡¢¼Á¤¬¹â¤¯¡¢Áö¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÆ»¶ñ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à·Ú¼«Æ°¼Ö¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤ËÄÌ¤¸¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¤µ¡×¤À¤±¤¬ÀµµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¡Ö°ÜÆ°¤Î¼Á¡×¤È¤¤¤¦¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎË¤«¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡SK¥Ä¥¢¥é¡¼¤¬20Ç¯Á°¤ËÊü¤Ã¤¿¤½¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î½Å¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£