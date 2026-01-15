Æü»º¡Ö¿·¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z NISMO¡×¡È¼Â¼Ö¡É½é¸ø³«¡ª ÂÔË¾¤Î6Â®MTÅëºÜ¡ß·ÚÎÌ²½¡õÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥ó¤ÇÁö¤ê¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ÎòÂå¡ÖZ¡×¥Ð¥Ã¥¸ºÎÍÑ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¥¤¥¤¡ÖºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡×²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¡¡Æü»º¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡×¤ÎÃæ¤Ç¤âÆü»º¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z NISMO¡×¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤ÎÆâ³°Áõ¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥ã¥·¤Ê¤É¤âºÇ¤â¥ì¡¼¥·¡¼¤Ê»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎNISMO¤ÎMT¡Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë»ÅÍÍ¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î¡ÖRZ34¡×·¿¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡Ê2027Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢È¯Çä¤Ï2026Ç¯²Æº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z NISMO¤Ï¡¢NISMO½é¤È¤Ê¤ë6Â®MT¤ÎÀßÄê¤¬ºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡£¤¤¤Þ¤Þ¤ÇNISMO»ÅÍÍ¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ë¤âMT»ÅÍÍ¤ÏÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢9Â®AT¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡NISMO»ÅÍÍ¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ309kW¡Ê420PS¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯520Nm¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¡¢´ð½à¼Ö¤è¤ê¤â11kW¡Ê15PS¡Ë¡¿45Nm°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢NISMOÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë6Â®MT¤â¹â½ÐÎÏ¡¢Âç¥È¥ë¥¯²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¥í¡¼¥¿¡¼¤¬1¥Ô¡¼¥¹¤«¤é2¥Ô¡¼¥¹¤Î¥É¥ê¥ë¥É¥í¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÑ¥Õ¥§¡¼¥ÉÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÒÂ¦Ìó4.5kg¡ÊÁ°ÎØÎ¾Â¦¤ÇÌó9.0kg¡Ë¤â¤Î¤Ð¤Í²¼½ÅÎÌ¤Î·Ú¸º¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ð¤Í²¼½ÅÎÌ¤Î·Ú¸º¤Ï¡¢¤Ð¤Í¾å½ÅÎÌ¤Î·Ú¸º¤ËÂÐ¤·¤Æ10ÇÜ¤â¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁ°ÎØ¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥½¥Õ¥È¡Ê½À¤é¤«¤¤¡ËÊý¸þ¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£
¡¡¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤â¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â¸«Ä¾¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Ð¤Í²¼¤ÎÆ°¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÜÃÏ´¶¤â¸þ¾å¤·¤ÆÁà½Ä°ÂÄêÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î²þÁ±¤â¼Â¸½¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤¥ä¤Î±þÅú¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¼Â»Ü¤·¡¢¤è¤ê¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡Ê½ÓÉÒÀ¡Ë¤ò½Å»ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Î¡¼¥º¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÆþ¤ê¤È°ÂÄêÀ¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬NISSAN¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤«¤é¡ÖZ¡×¥Ð¥Ã¥¸¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ÎòÂåZ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ§½±¡£¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤Î¿§¤¬¡¢Ç»¤¤¤á¤ÎÀÖ¤«¤éÌÀ¤ë¤á¤ÎÀÖ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢NISMO»ÅÍÍ¤ÎÆâÁõ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿6Â®MT¼Ö¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤òºÎÍÑ¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÆëÀ÷¤à·Á¾õ¤äÁàºî»þ¤Î¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁö¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¥Þ¥·¥ó¤ÎÂÐÏÃÀ¤ò°ìÃÊ¤È¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀìÍÑ¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿6Â®MT¤ÎºÎÍÑ¤ä¤Ð¤Í²¼½ÅÎÌ¤Î·Ú¸º¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z NISMO¤ÎÁö¤ê¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤ÈËá¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸øÆ»¤Ç¤Î²÷Å¬À¤¬Áý¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁö¹ÔÀÇ½¤â°ìÃÊ¤È¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¹ÔZ¤Î¿Íµ¤¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£