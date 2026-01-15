¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖUT¡×¡ß½¸±Ñ¼Ò¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡ÎòÂåÌ¾ºî¤ò¸·Áª¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤Ø
¡¡¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤Ï¡¢3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò100ÊÁ¤ÇºÌ¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT ½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÂè1ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎòÂåÌ¾ºî11ºîÉÊ¤¬½¸·ë¡ª¡¡¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT ½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×Âè1ÃÆ
¢£Ìó2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT ½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¸·Áª¤·¤¿ÎòÂåÌ¾ºî¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡º£¸å2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ç·×Ìó100ÊÁ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤Ä¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¦Êý¤â³Ú¤·¤á¤ë¼î¶Ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè1ÃÆ¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤«¤é¡Ö¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡×¡¢¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¡¢¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡×¡¢¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×¡¢¡ÖÍ©¡úÍ·¡úÇò½ñ¡×¡¢¡ÖHUNTER¡ßHUNTER¡×¡¢¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¡¢¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤«¤é¡ÖGANTZ¡×¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡¿¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×SQ¡¥¡Ù¤«¤é¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡¾ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡¾¡×¤Î·×11ºîÉÊ22ÊÁ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢°µ´¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡£
¡ÊC¡ËGege Akutami¡¿SHUEISHA ¡ÊC¡ËP1998¡¾2026 ¡ÊC¡ËYoshihiroTogashi1990¡Ý1994 ¡ÊC¡ËOSAMU AKIMOTO¡¤ATELIER BEEDAMA¡¿SHUEISHA
¡ÊC¡ËMasami Kurumada¡¿SHUEISHA ¡ÊC¡ËNOBUHIRO WATSUKI¡¿SHUEISHA ¡ÊC¡ËHiroya Oku¡¿SHUEISHA ¡ÊC¡ËSatoru Noda¡¿SHUEISHA
¡ÊC¡ËYasuhisa Hara¡¿SHUEISHA ¡ÊC¡ËYoichi Takahashi ¡ÊC¡ËYudetamago¡¿Shueisha
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎòÂåÌ¾ºî11ºîÉÊ¤¬½¸·ë¡ª¡¡¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT ½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×Âè1ÃÆ
¢£Ìó2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¸³«
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT ½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¸·Áª¤·¤¿ÎòÂåÌ¾ºî¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡º£¸å2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ç·×Ìó100ÊÁ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤Ä¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¦Êý¤â³Ú¤·¤á¤ë¼î¶Ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢°µ´¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¡£
¡ÊC¡ËGege Akutami¡¿SHUEISHA ¡ÊC¡ËP1998¡¾2026 ¡ÊC¡ËYoshihiroTogashi1990¡Ý1994 ¡ÊC¡ËOSAMU AKIMOTO¡¤ATELIER BEEDAMA¡¿SHUEISHA
¡ÊC¡ËMasami Kurumada¡¿SHUEISHA ¡ÊC¡ËNOBUHIRO WATSUKI¡¿SHUEISHA ¡ÊC¡ËHiroya Oku¡¿SHUEISHA ¡ÊC¡ËSatoru Noda¡¿SHUEISHA
¡ÊC¡ËYasuhisa Hara¡¿SHUEISHA ¡ÊC¡ËYoichi Takahashi ¡ÊC¡ËYudetamago¡¿Shueisha